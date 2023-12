Pokemon Unite: Metagross è disponibile, ecco la panoramica delle mosse

Per Pokemon Unite, il titolo MOBA/Battle Royale dedicato ai mostriciattoli tascabili, è finalmente disponibile il Pokémon acciaio Metagross. Inoltre, è stato rivelato il set di mosse utilizzato dal nuovo combattente. Ricordiamo che ad inizio dicembre si è unito al roster dei personaggi anche Meowscarada. Di seguito i dettagli delle mosse:

Compute and Crush analizza la posizione degli avversari vicini, garantendo uno scudo in base al numero di Pokémon analizzati. Se ne vengono analizzati 3 o più, si lancia verso l’avversario con gli HP più bassi, infligge danni agli avversari vicini e crea un muro attorno a sé.

Magnet Rise fa levitare Metagross per un determinato periodo di tempo, aumentandone la velocità di movimento. Se esegue un attacco base mentre levita, Metagross cade a terra con forza, infliggendo danni agli avversari vicini e lanciandoli.

Zen Headbutt spara un’onda psichica in avanti. Se colpisce un avversario, Metagross caricherà verso il Pokémon, infliggendo danni e lanciandolo.

Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

Una forma di energia molto potente circonda Aeos Island e rende i Pokemon più forti, donandogli capacità ancora più straordinarie. Gli Allenatori di tutto il mondo vengono su quest’isola per sfruttare questa energia e sfidarsi in avvincenti lotte. Prima di scendere in campo, ogni giocatore sceglie un Pokemon. Nel corso di ciascuna lotta, i Pokemon salgono di livello e potrebbero persino evolversi temporaneamente!

Pokemon UNITE è un gioco strategico di lotta a squadre che The Pokemon Company e TiMi, uno studio di Tencent Games, stanno sviluppando insieme. Pokemon UNITE è un gioco multipiattaforma free-to-play per Nintendo Switch e dispositivi mobile. In questo gioco, i partecipanti si sfideranno in lotte a squadre 5 vs 5. Durante le lotte, i giocatori collaboreranno con i compagni di squadra per catturare Pokemon selvatici, far salire di livello e far evolvere il proprio Pokemon e sconfiggere i Pokemon nemici, cercando allo stesso tempo di segnare più punti della squadra avversaria entro il tempo designato. Pokemon UNITE introduce un nuovo tipo di lotta Pokemon che richiede l’elaborazione di strategie e tanto lavoro di squadra. È semplice e allo stesso tempo ricco di complessità tutte da scoprire.

Pokemon Unite è attualmente disponibile sulle console Nintendo Switch e dispositivi mobili tramite iOS e Android come titolo free-to-play. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.