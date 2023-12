Dragon Quest Tact: la versione globale terminerà il servizio il 29 febbraio 2024

La versione globale del gioco di ruolo strategico free-to-play Dragon Quest Tact terminerà il servizio il 29 febbraio 2024, hanno annunciato l’editore Square Enix e lo sviluppatore Aiming. Dragon Quest Tact è stato lanciato per la prima volta per iOS e Android il 16 luglio 2020 in Giappone. La versione globale è seguita il 27 gennaio 2021. Square Enix non ha annunciato la fine del servizio per la versione giapponese del gioco, il che implica che il servizio continuerà normalmente per il momento. Di seguito l’annuncio:

Grazie per aver giocato a Dragon Quest Tact. Siamo spiacenti di annunciare che abbiamo preso la difficile decisione di interrompere il servizio dell’app Dragon Quest Tact a partire dalle 0:00 del 29 febbraio 2024 (PST). Dal team di produzione di Dragon Quest Tact , ci scusiamo per l’annuncio improvviso ma siamo sinceramente grati per il supporto che abbiamo ricevuto dai nostri giocatori. Dal lancio di Dragon Quest Tact il 27 gennaio 2021, ci siamo impegnati a fornire ogni giorno ai nostri giocatori un’esperienza di gioco incredibile e divertente che potrebbe superare quella del giorno prima. Tuttavia, siamo giunti alla conclusione che sarebbe difficile continuare a mantenere l’esperienza dell’app, pertanto interromperemo il servizio dell’app. Mentre ci avviciniamo alla fine del servizio dell’app.

Articoli Consigliati Marvel’s Blade: lancio pianificato per il 2027, rumor Pokemon Unite: Metagross è disponibile, ecco la panoramica delle mosse

Di seguito una panoramica del gioco:

Fai amicizia, allena e guida una squadra di mostri alla vittoria! Recluta un colorato cast di creature dalla leggendaria serie Dragon Quest e sperimenta un combattimento mostruosamente strategico!

Caratteristiche

Ultimate Monster Team: Assembla un elenco di mostri sia teneri che terrificanti! Addestrali, equipaggiali e personalizzali per renderli davvero tuoi!

Assembla un elenco di mostri sia teneri che terrificanti! Addestrali, equipaggiali e personalizzali per renderli davvero tuoi! Supera i tuoi nemici in battaglia : orchestra i movimenti dei tuoi mostri in un’esperienza tattica tascabile! Studia il campo di battaglia e supera in astuzia i tuoi nemici in movimento!

: orchestra i movimenti dei tuoi mostri in un’esperienza tattica tascabile! Studia il campo di battaglia e supera in astuzia i tuoi nemici in movimento! Ogni mostro ha un posto: I mostri di tutti i livelli di rarità e di forza hanno un ruolo da svolgere! I giocatori intraprendenti saranno ricompensati su Battle Road, dove saranno richiesti mostri di tutti i livelli di potenza. Un elenco sempre crescente di mostri ottenibili gratuitamente significa che puoi far crescere il tuo elenco senza spendere affatto!

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.