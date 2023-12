Marvel’s Blade: lancio pianificato per il 2027, rumor

Marvel’s Blade di Arkane Lyon, studio che ha realizzato Deathloop e Dishonored 2, è probabilmente uno dei titoli Marvel più attesi nei prossimi anni. Sebbene le piattaforme e una finestra di rilascio non siano state annunciate, i fan potrebbero dover aspettare un po’ per metterci le mani sopra. Jeff Grubb di Giant Bomb sul podcast XboxEra, ha affermato:

In questo momento, internamente, si aspettano che venga venduto sugli scaffali dei negozi e in digitale nel 2027. Questo è l’anno in cui puntano a quel gioco.

Ciò collocherebbe il lancio circa sei anni dopo il lancio di Deathloop, arrivato nel settembre del 2021. Tuttavia, come osserva Grubb, “non prima del 2027”. I piani potrebbero cambiare, soprattutto perché lo sviluppo del titolo è appena iniziato. Un punto interessante del co-fondatore di XboxEra Nick Baker è come potrebbe essere un gioco cross-gen, potenzialmente in arrivo su Xbox Series X e sulla nuova console di Microsoft. Si dice che quest’ultimo verrà lanciato nel 2026 e potrebbe non portare avanti l’ aggiornamento di fascia media trapelato all’inizio di quest’anno. Dato che Bethesda non commenta l’esclusività Xbox, è certamente possibile. Di seguito i dettagli dal sito ufficiale:

“In onore del 50° anniversario di Blade, abbiamo trovato la soluzione perfetta per il nostro Diurno in Arkane Lyon, uno studio di talenti senza compromessi che alzano continuamente l’asticella in termini di progettazione e innovazione”, ha affermato Bill Rosemann, VP e Creative Director di Marvel Games. Di seguito la trama:

Marvel’s Blade porterà i giocatori in una zona di Parigi in quarantena nel bel mezzo di un’emergenza soprannaturale. I vampiri hanno invaso la città delle luci terrorizzando gli abitanti e costringendoli a restare chiusi in casa fino al sorgere del sole.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.