Jurasssic Park Survival: gli sviluppatori si sono ispirati ad Alien Isolation?

Quest’anno ai The Game Awards ci sono stati alcuni annunci sorprendenti, tra cui Jurassic Park: Survival. Mentre ci sono stati titoli gestionali come Jurassic Park Evolution e Jurassic Park: Classic Games Collection con le sue offerte retrò, questo è un titolo di azione e avventura in prima persona basato sul primo film.

In base al filmato mostrato, non dovrebbe sorprendere troppo sentire voci che optano per un approccio alla Alien: Isolation. Jeff Grubb di Giant Bomb ha riportato la notizia sul Podcast di XboxEra, indicando che si tratta di “un obiettivo” ma senza entrare in troppi altri dettagli. Non si sa se questo significhi che un dinosauro altamente intelligente inseguirà continuamente il giocatore.

Tuttavia, sul sito ufficiale si legge che i giocatori dovranno “superare in astuzia, fuggire e interagire con gli iconici dinosauri del film” usando “l’ingegno attraverso la distrazione e la furtività”. Ogni dinosauro ha anche “comportamenti distinti e adattivi”, ma resta da vedere come questi si manifestino durante il gioco.

Jurassic Park: Survival è in arrivo su Xbox Series X/S, PS5 e PC, ma al momento non c’è una finestra di uscita. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli e aggiornamenti in futuro.