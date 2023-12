Grand Emprise 2 Portals Apart: annunciato il nuovo capitolo del crafting game con portali magici

Il team Tbjbu2 ha annunciato Grand Emprise 2 Portals Apart, seguito del crafting game uscito quest’estate su PC. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer d’annuncio, svelando anche una campagna Kickstarter in arrivo. L’uscita del gioco è prevista per il 2024 su Steam.

Questa la descrizione del gioco:

Articoli Consigliati Tekken 8: svelato Kuma Alan Wake 2: gli sviluppatori ringraziano i giocatori nel nuovo video

Un’avventura survival-crafting ad alto tasso di varietà, unica nel suo genere, attraverso portali magici e mondi fantastici. Il seguito di Grand Emprise: Time Travel Survival!

Caratteristiche:

MONDI FANTASY: entra in nuovi ed emozionanti mondi con portali senza soluzione di continuità!

RACCOLTA E CRAFTING: raccogli le risorse e crea i tuoi strumenti e le tue armi!

COSTRUZIONE DI BASE E POTENZA: costruisci stazioni di crafting e strutture per la produzione di energia!

COMBATTIMENTO: ti aspettano numerosi boss impegnativi (è possibile impostare la difficoltà)!

VIAGGIO: potenzia e attraversa i mondi nel modo più veloce e divertente!

Avventura:

Ad alto ritmo e ad alta varietà!

Ogni periodo di tempo è volutamente breve per mantenere il gioco sempre emozionante, simile a giochi come Grand Emprise, It Takes Two

Questo gioco segue un albero tecnologico per lo più lineare e si concentra su un’avventura folle da vivere una sola volta. Non aspettatevi un’esperienza sandbox. Si noti inoltre che non tutti i portali sono ininterrotti.

Potete vedere il trailer d’annuncio di Grand Emprise 2 Portals Apart in cima alla notizia.