Epic Games Store: annunciato il nuovo titolo gratuito

Gioca nei panni di un golfista maledetto (The Cursed Golfer), intrappolato nel purgatorio del golf (Golf Purgatory) dopo che un incidente incredibile ti fa fuori proprio quando stavi per effettuare il tiro vincente di un torneo internazionale! La leggenda dice che giocando i subdoli percorsi del purgatorio del golf potrai tornare nella terra dei vivi e, soprattutto, al trofeo che stavi per vincere. Ogni percorso è governato da un leggendario Caddie spettrale che ti insegnerà il modo mistico di giocare a golf per aiutarti nella tua missione in cerca di redenzione e ritorno.

Cursed to Golf offre una nuova interpretazione del golf e del sottogenere roguelike. Fai buca entro il conteggio PAR o la tua maledizione ti riporterà all’inizio del percorso! Per aggiungere difficoltà, questi percorsi non hanno solo bunker e punti irregolari, ma sono anche pieni zeppi di ostacoli folli come ventole potenziate, spuntoni, scatole di TNT, teletrasportatori e tantissimo altro. Fa tutto parte del percorso in questa interpretazione deviata di un gioco classico!

Finire maledetti a giocare per tutta l’eternità nel purgatorio del golf (Golf Purgatory) ha anche i suoi vantaggi! Usa il Birdie-Eye per dare uno sguardo al percorso nel suo completo e vedere cosa ti aspetta. Non pensi di riuscire a ottenere un Par? Fortunatamente gli Shot Idol dorati e argentati sono sparsi per tutte le buche. Se li romperai con un cinematografico gesto plateale, ricaricheranno i tuoi tiri. Le Ace Card sposteranno le probabilità in tuo favore, incanalando i tuoi poteri sovrannaturali per manipolare il gioco in modi incredibili. Scattershot, U-Turn, Rocketball e Mulligans sono alcune delle oltre 20 carte che hai nella manica per cambiare le sorti della partita!

Caratteristiche

• Esplora il mondo e i personaggi a tema golf del purgatorio del golf (Golf Purgatory)

• Uno stile di gioco preciso e “simile al golf” su un percorso dall’ordine casuale in 4 biomi

• Esplora delle buche che assomigliano a dungeon piene di ostacoli bizzarri

• Gioca a golf con stile usando più di 20 Ace Card di potenziamento

• Sfida il mondo nelle classifiche online

• Più di 70 buche ti faranno giocare per l’eternità