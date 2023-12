PlayStation Plus: annunciati i giochi di gennaio 2024

Sono stati annunciati i titoli che saranno disponibili con il PlayStation Plus Essential nel mese di gennaio 2024. Si tratta di:

A Plague Tale: Requiem | PS5

| PS5 Evil West | PS4, PS5

| PS4, PS5 Nobody Saves the World | PS4, PS5

I tre titoli saranno disponibili per gli abbonati PlayStation Plus Essential, Extra e Premium da martedì 2 gennaio fino a lunedì 5 febbraio.

Qui sotto la descrizione dei titoli, come scritto sulla pagina del PlayStation Blog:

In questo sequel della pluripremiata avventura A Plague Tale: Innocence, Amicia e Hugo viaggiano verso sud, in nuove regioni e vivaci città, dopo essere fuggiti dalla loro patria devastata. Lì cercano di iniziare una nuova vita e di controllare la maledizione di Hugo. Ma quando i poteri di Hugo si risvegliano, la morte e la distruzione ritornano in una marea di ratti divoratori. Costretti a fuggire ancora una volta, i fratelli ripongono le loro speranze in un’isola profetizzata che potrebbe contenere la chiave per salvare Hugo. Scopri il costo di salvare coloro che ami in una disperata lotta per la sopravvivenza, superando nemici e sfide con una varietà di armi, strumenti e poteri ultraterreni.

Evil West | PS4, PS5

Una minaccia oscura consuma la frontiera americana. Nei panni di uno degli ultimi agenti di un istituto top secret per la caccia ai vampiri, siete l’ultima linea di confine tra l’umanità e un terrore radicato che emerge dall’ombra. Scatenate l’inferno con le vostre armi da fuoco, i guanti fulminati e i gadget. Uccidete le mostruosità assetate di sangue con stile, come cacciatore solitario o in cooperativa con un amico. Esplorate e combattete in una campagna narrativa, potenziando le vostre armi e i vostri strumenti di caccia. Sbloccate nuovi vantaggi per evolvere la vostra maestria nell’uccidere i mostri, creando il vostro stile di gioco per sconfiggere le orde soprannaturali.

Nobody Saves the World | PS4, PS5

Quando l’antica Calamità si risveglia, chi può salvare il mondo? Nessuno! (Sei tu! tu sei Nessuno!) Padroneggia l’arte della trasformazione per diventare un lumacone, un fantasma, un drago e altro ancora in questo nuovo gioco di ruolo d’azione dai creatori di Guacamelee. Completate le missioni per scoprire e passare da una all’altra oltre 15 forme diverse e distinte, ognuna delle quali offre una propria serie di missioni che potrete completare in modo creativo. Mescolate e combinate le abilità in modi inaspettati per sbloccare e completare missioni ancora più impegnative. Esplorate un vasto mondo – da soli o con un amico online – mentre superate dungeon mutevoli nel tentativo di fermare la Calamità e salvare il mondo!

Warframe: Syrinx Collection – pacchetto esclusivo PlayStation Plus

Oltre alla lineup dei giochi del mese, il 2 gennaio verrà rilasciata anche la Syrinx Collection di Warframe. Questo pacchetto esclusivo per PlayStation Plus contiene diverse armi, armature e oggetti per il titolo d’azione multigiocatore fantascientifico F2P di Digital Extremes. Una volta scaricati, saranno tutti immediatamente disponibili nell’inventario di Warframe, indipendentemente dal fatto che si tratti di un nuovo giocatore o di un nuovo giocatore.

Qui sotto potete vedere l’immagine con i titoli in arrivo sul Plus, e vi rimandiamo alla news relativa ai titoli di dicembre del Catalogo Giochi.