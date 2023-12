Don’t Be SuS: trailer d’annuncio

Matteo Vacek, sotto il nome del team The Flying Baguette, ha annunciato Don’t Be Sus, un gioco quantomeno singolare in cui esplorare una città provare a guadagnare dei soldi, anche in modo poco lecito, ma in questo caso senza farsi scoprire dai cittadini. Il tutto per riparare la propria macchian.

Arriverà su Steam nel 2024. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer d’annuncio, quello che potete vedere in cima alla notizia.

Qui sotto potete vedere la descrizione del gioco su Steam:

Don’t Be Sus è un coinvolgente gioco d’azione in prima persona che permette di esplorare una splendida città storica e di scoprire i suoi oscuri misteri. Incontrate personaggi stravaganti, mangiate nei ristoranti, bevete nei bar, scoprite la storia locale, entrate nelle aree riservate e indagate!

La vostra auto si è rotta e siete rimasti bloccati in una cittadina remota senza soldi. Fate diversi lavori saltuari (o rubate) per poter pagare il meccanico per riparare la vostra auto. Ma le cose potrebbero non essere così semplici… gli abitanti della città sono molto sospettosi nei confronti degli stranieri, quindi… Non fare il Sus!

Caratteristiche principali :

– Una città diversa dalle altre

Esplorate una città stilizzata fatta a mano e abitata da personaggi unici, ognuno con la propria storia e personalità.

– Muoviti senza farti beccare

La polizia pattuglia le strade, quindi è meglio comportarsi bene! Inoltre, ogni attività sospetta sarà segnalata alla polizia dagli abitanti della città. Non mettetevi dalla parte sbagliata della legge, perché sarete puniti!

-Utilizzare diversi strumenti per accedere alle aree riservate.

Trovate e usate gli strumenti giusti per il lavoro giusto… basta non essere sospettosi.

-Non lasciate che i vostri pensieri intrusivi vincano.

O fatelo, entrambe le cose sono divertenti! Tirate pugni, calci o oggetti vari in faccia alle persone. Combattete se dovete!