A Tale of Paper: annunciata la versione fisica per PS5

Selecta Play ha annunciato che A Tale of Paper Refolded, il puzzle/platform realizzato da Digerati, arriverà entro la fine del primo trimestre del 2024 in formato fisico su PlayStation 5.

Questa la descrizione del gioco dalla pagina del PlayStation Store:

A Tale Of Paper è l’emotiva avventura di una figura di carta che utilizzerà gli origami per realizzare il sogno del suo creatore.

Seguirai la bella e triste storia di Line, un tenero personaggio di carta, in un’avventura ricca di atmosfera condita da qualche rompicapo. Dovrai imparare a padroneggiare le trasformazioni origami di Line per raggiungere nuovi livelli, risolvere facili enigmi, completare sequenze di piattaforme ed esplorare il nostro mondo da una prospettiva diversa, sfuggendo a piccoli grandi pericoli.

Vivrai la storia attraverso il mondo e i suoi oggetti. Esplora molteplici di livelli, ognuno con la sua atmosfera e la sua storia da raccontare. Aiuta Line in questa avventura e realizza il sogno del tuo creatore!

Qui sotto potete vedere il tweet di Selecta Play che annuncia la versione fisica di A Tale of Paper su PlayStation 5.