Like a Dragon Infinite Wealth: dettagli sui Sujimon

L’editore SEGA e lo sviluppatore Ryu Ga Gotoku Studio hanno rilasciato nuove informazioni e screenshot per Like a Dragon: Infinite Wealth che presentano Sujimon. Ricordiamo, che al momento il gioco non è previsto per il rilascio su Game Pass. Di seguito i dettagli:

Trova i Sujimon e addestrali alla battaglia. Punta a diventare il miglior maestro Sujimon

In tutta la città dilagano individui pericolosi conosciuti come Sujimon. In Sujimon Battles, guiderai questi Sujimon in competizioni 3 contro 3 come loro allenatore! Fai amicizia e addestra i vari Sujimon delle Hawaii per creare la tua squadra definitiva. Affronta gli allenatori più feroci e lotta per detronizzare i campioni in carica del mondo di battaglia di Sujimon: i Discreet Four e il Sujimon Master!Man mano che avanzi nella trama della battaglia di Sujimon, verrà sbloccato un nuovo lavoro, Sujimancer. Una volta diventato un Sujimancer, potrai equipaggiare i tuoi Sujimon ed evocarli in un combattimento reale. Più forte è il tuo Sujimon, più potenti saranno le tue abilità di Sujimancer. Dopo aver terminato una battaglia per le strade delle Hawaii, a volte avrai l’opportunità di reclutare un Sujimon. Li recluterai con successo se offri sinceramente un regalo Suji e loro lo accettano. Approfitta di ogni opportunità per reclutare alleati! Ci sono anche incursioni in cui coloro che credono nelle proprie forze si riuniscono per combattere. Sconfiggere un Sujimon in un raid significa che avrai la possibilità di reclutarlo! I raid svaniranno dopo un po’, quindi fai del tuo meglio per non perderli. Un altro metodo è tentare la fortuna negli spot Sujimon Gacha esistenti alle Hawaii, dove puoi utilizzare contanti o biglietti gacha per ottenere Sujimon.

Battaglie di Sujimon

Le battaglie di Sujimon sono competizioni frontali tre contro tre! Come allenatore, Kasuga dà comandi al suo Sujimon per cercare di sconfiggere la squadra avversaria. I Sujimon hanno cinque tipi diversi, ciascuno con affinità diverse. Trova una strategia di squadra adatta a te, che si tratti di bilanciare la tua squadra, provarne una altamente specializzata o qualsiasi altra via di mezzo.

Like a Dragon: Infinite Wealth uscirà il 26 gennaio 2024 per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 e PC.