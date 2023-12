Il gioco di ruolo mobile free-to-play Fullmetal Alchemist Mobile terminerà il servizio il 29 marzo 2024, ha annunciato Square Enix. Da oggi tutti gli acquisti in-game sono sospesi. Il gioco è stato annunciato nel 2021.Fullmetal Alchemist Mobile è stato lanciato per iOS tramite App Store e Android tramite Google Play il 4 agosto 2022.

In una lettera, il team di sviluppo ha affermato che, sebbene abbia ricevuto feedback positivi riguardo alla rappresentazione della storia dell’opera originale nel gioco, ha anche ricevuto diverse opinioni in aree in cui non è stato in grado di fornire un servizio soddisfacente. E nonostante siano state adottate iniziative per migliorare, è diventato difficile mantenere la struttura del team necessaria per fornire un servizio migliore in futuro. Poiché il servizio terminerà prima che il team di sviluppo sia in grado di realizzare la storia originale promessa in precedenza, la produrrà invece come doppiaggio da pubblicare sequenzialmente in streaming tra gennaio e marzo 2024. Di seguito una panoramica tramite Google Play:

Due fratelli, Edward e Alphonse, che hanno eseguito la “trasmutazione umana” proibita. I fratelli si mettono in viaggio, determinati a riconquistare tutto, anche se sono nel profondo della disperazione.

Caratteristiche

Rivivi la storia originale

La storia del fumetto “Fullmetal Alchemist” con voci appena registrate da un cast meraviglioso. Numerose scene famose disegnate in 3DCG e nuove animazioni. Con le espressioni e le produzioni speciali di 3DCG, si svolge una battaglia di addestramento vivace e incandescente. Goditi una battaglia all-star con oltre 40 personaggi.

