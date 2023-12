Honkai Star Rail: ecco il trailer “Gold and Gears” dedicato al Simulated Universe

Honkai: Star Rail (date un’occhiata alla nostra Recensione qui) di miHoYo ha ricevuto nuovo trailer. Il gioco ha superato i 20 milioni di download solo al day one. Di recente, il titolo è stato aggiornato alla ver5sione 1.6. Nel trailer vengono spiegate le funzioni del nuovo Simulated Universe, chiamato Gold and Gears e il gameplay del prossimo DLC in arrivo, in collaborazione con Ruan Mei. Di seguito la descrizione del trailer:

Extra! Extra! Il nuovo documentario sull’Universo Simulato “Gold and Gears” sta per arrivare! Oggi siamo onorati di avere Miss Ruan Mei, membro della Genius Society n. 81, che ci offre lo scoop sul nuovissimo DLC e un primo sguardo al gameplay.

Ambientato in un universo alternativo a Honkai Impact 3rd, il JRPG Honkai: Star Rail vede i giocatori controllare Stelle o Caelus e unirsi ai Nameless sull’Astral Express. Mentre indagano sullo Stellaron dentro di loro, entrambi i protagonisti interagiranno con varie fazioni influenzate dai Sentieri e dai rispettivi Eoni. Di seguito una panoramica del titolo:

Honkai: Star Rail è un nuovo gioco di ruolo space fantasy con un viaggio attraverso immensi mondi dell’ignoto. Il gioco presenta elementi fantasy con miti e leggende integrati nella storia di fantascienza spaziale. In combinazione con un sistema di combattimento a turni, grandi mappe con esplorazione di labirinti e trame coinvolgenti, insieme compongono una melodia interstellare piena di sorprese ed esperienze gratificanti che riecheggiano in tutto l’universo.

Honkai Star Rail è disponibile su PC tramite Epic Games Store, dispositivi mobile e PlayStation 5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.