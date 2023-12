Grasshopper Manufacture: nuove informazioni su Shadows of the Damned Remaster

All’inizio di quest’anno, Goichi “Suda51” Suda e la sua società di videogiochi Grasshopper Manufacture hanno rivelato che Shadows of the Damned Remaster era in fase di sviluppo. Suda51 ha anche anticipato non molto tempo dopo come sarebbe stato “probabilmente” riproducibile anche su dispositivi portatili. Parlando con 4Gamer.net dei piani di Grasshopper per il 2024, Suda ha fornito un breve aggiornamento su questo progetto, sottolineando come lo stesso titolo sia attualmente sulla buona strada per un rilascio nel 2024. Ha anche colto l’occasione per anticipare ancora una volta il “nuovo titolo” dello sviluppatore. Di seguito la dichiarazione di Suda, tradotta da Nintendolife:

Il 2024 sarà un anno vivace per Grasshopper. Uscirà un remaster di Shadows of the Damned . E stiamo lavorando duramente su un nuovo titolo!

Articoli Consigliati Grand Theft Auto VI: il Joker della Florida ora chiede 5 milioni di dollari come risarcimento alla Rockstar Games Alan Wake 2: il nuovo dietro le quinte mostra l’evoluzione del gameplay nel gioco

Suda51 aveva originariamente anticipato questo “nuovo titolo” a giugno durante una trasmissione speciale, che all’epoca presentava una singola immagine del gioco su uno schermo televisivo. Anche il collega e collega regista di Suda, Ren Yamazaki (noto per No More Heroes III), ha anticipato come Grasshopper avrà “qualcosa” da annunciare nel 2024:

Nel 2024 continueremo a lavorare duro per creare giochi divertenti. Penso che dovremmo essere in grado di annunciare qualcosa nel 2024.

Di seguito una panoramica del gioco:

Rilasciato originariamente nel giugno 2011, Shadows of the Damned invitava i giocatori ad assumere il ruolo di Garcia, un cacciatore di demoni professionista, duro come un chiodo, vestito di pelle e motociclista, che scopre che il suo vero amore è stato rapito da demoni in cerca di vendetta. Esplora i confini più remoti degli inferi, Garcia combatte attraverso l’Inferno e ritorno, con pericoli e disordini dietro ogni angolo. I giocatori si troveranno sfidati da enigmi folli e coinvolti in battaglie raccapriccianti con creature vili e deformi che possono provenire solo dai recessi più oscuri of Hell. Maggiori dettagli verranno rivelati sul remaster su Grasshopper Direct la prossima settimana!

Continuate a seguirci per maggiori informazioni sulla remaster di Shadows of the Damned di Grasshopper Manufacture e Suda51.