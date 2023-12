Il giro del mondo in 80 giorni: nuova serie con David Tennant

Il giro del mondo in 80 giorni, debutta in Italia la nuova miniserie TV con David Tennant su Rai 2 ispirata alle immortali avventure di Jules Verne, un grande classico della letteratura britannica trova infatti nuova vita nel piccolo schermo, nel corso di otto appassionanti episodi. La serie viene trasmessa nel nostro paese nel palinsesto di Rai 2, a partire dal 27 dicembre, ed in streaming su Rai Play, rivelandosi perfetta per il periodo natalizio. La produzione è dedicata ai 150 anni del romanzo originale. Tra l’altro l’attore principale David Tennant, perfettamente a suo agio in questo brillante Period Drama britannico (seppur di autore francese), è doppiato dalla sua storica voce, ovvero l’inconfondibile Christian Iansante, artista iconico nel panorama del doppiaggio italiano. Se avete amato David Tennant per la sua interpretazione nella serie cult Doctor Who, dove è recentemente tornato in occasione dei tre spettacolari Speciali per i Sessanta Anni della saga, che abbiamo recensito in questa, questa e quest’altra pagina, e vi sentite un po’ orfani, non potete decisamente perderla!

Il giro del mondo in 80 giorni nasce nell’ormai lontano diciannovesimo secolo, e più precisamente nel 1872, anno in cui, sotto forma di romanzo d’avventura dal titolo di Le Tour du monde en quatre-vingts jours, scritto dal romanziere francese Jules Verne, e da allora è stato una fonte inesauribile per citazioni, parodie a fumetti, tra cui spicca quella Disney, opere d’animazione, versioni teatrali, reinterpretazioni, film cinematografici, come quello del 1956 con David Niven o il più recente del 2004 con Jackie Chan, una prima serie TV nel 1989, con protagonista Pierce Brosnam, videogiochi e tanto altro. L’incredibile viaggio intorno al mondo parte dal Regno Unito e da Londra arriva a New York, negli Stati Uniti, passando per l’Italia, l’Egitto, la Francia, il Mar Mediterraneo, l’India, il Mar Rosso, l’Oceano Indiano, il Giappone ed Hong Kong, usando i mezzi più disparati, tra cui il treno, il piroscafo, la goletta, e persino il viaggio a d’orso d’elefante, diventando iconico per tutte le successive opere d’avventura. Le location della nuova serie TV attuale sono splendide, come del resto ci si poteva aspettare, ma sono state appositamente ricreate con un enorme lavoro presso teatri di posa e località comunque esotiche, che potete scoprire in questo LINK. La serie prodotta dalla BBC si compone di otto puntate, formula perfetta, visto che il romanzo originale è stato inizialmente distribuito proprio in formato episodico, prima di essere raccolto in un unico volume l’anno successivo, e riesce da subito a ritagliarsi un posto speciale nel cuore di chi ama i classici della letteratura.