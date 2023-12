Alan Wake 2: il nuovo dietro le quinte mostra l’evoluzione del gameplay nel gioco

Per Alan Wake 2 (trovate qui la nostra Recensione) lo sviluppatore Remedy Entertainment ha rilasciato un nuovo trailer dietro le quinte che mette a confronto il gameplay del nuovo titolo con l’originale. Di recente, lo sviluppatore ha pubblicato un trailer di ringraziamento verso la community e i giocatori. Inoltre, potete controllare i requisiti per PC qui. Trovate il video del dietro le quinte qui sopra. Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

Una scia di omicidi rituali minaccia la comunità di Bright Falls, una cittadina circondata dalla natura del nordovest del Pacifico. Saga Anderson, un’affermata agente dell’FBI nota per aver risolto casi impossibili, arriva sul luogo per investigare sugli omicidi. Il caso di Anderson si trasforma in un incubo quando scopre le pagine di una storia horror che comincia a prendere vita intorno a lei. Anderson e Wake sono due eroi che affrontano due viaggi disperati in due realtà separate, connessi in un modo che nessuno di loro riesce a comprendere: si riflettono e si fanno eco tra loro, influenzando i mondi che li circondano.

Caratteristiche

Risolvi un terribile mistero

Quella che sembra una semplice indagine per omicidio in una cittadina si trasforma presto in un incubo. Scopri da dove proviene l’oscurità sovrannaturale in questa storia horror psicologica ricca di suspense e colpi di scena inaspettati.

Esplora due mondi

Scopri due mondi meravigliosi ma terrificanti, ognuno popolato da diversi personaggi e da minacce mortali. Scopri i magnifici panorami di Cauldron Lake nel nordovest del Pacifico e le suggestive cittadine di Bright Falls e Watery. Dall’altro lato, cerca di fuggire dal paesaggio urbano da incubo del Luogo buio.

Alan Wake 2 verrà lanciato il 27 ottobre per PS5, Xbox Series X/S e PC tramite Epic Games Store. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.