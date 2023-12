Grand Theft Auto VI: il Joker della Florida ora chiede 5 milioni di dollari come risarcimento alla Rockstar Games

Grand Theft Auto VI (GTA V), è sicuramente uno dei titoli più attesi della casa Rockstar Games, specialmente per aver riscosso un successo del tutto incredibile con Grand Theft Auto V, titolo tutt’ora giocato da tantissimi giocatori grazie ad una componente online curata in ogni minimo particolare. Detto questo, sin dal trailer reveal del nuovo capitolo del franchise, in un momento si intravedeva un personaggio, il quale è stato collegato al Joker della Florida, ossia Lawrence Sullivan dove quest’ultimo aveva espressamente richiesto un riscarcimento per un milione di dollari. Ebbene, nel momento in cui scriviamo questa notizia, Sullivan ha ritrattato e incredibilmente vuole ancora di più.

Secondo quanto comunicato da lui stesso in un video su Twitter, Lawrence Sullivan vorrebbe ben 5 miliardi di dollari di risarcimento da Rockstar Games per aver introdotto quel personaggio che somiglierebbe apparentemente proprio a quest’ultimo ma senza aver chiesto il suo consenso. Se Rockstar Games non deciderà di rispondere a Lawrence entro l’11 gennaio, quest’ultimo ha dichiarato di procedere per via legali con il suo team di avvocati. Ancora l’azienda statunitense non ha risposto in maniera diretta a Lawrence Sullivan, aspettiamo aggiornamenti più concreti nei prossimi giorni. Vi ricordiamo infine che Grand Theft Auto VI uscirà nel 2025 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.