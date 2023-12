Sviluppatori giapponesi: 4gamer raccoglie loro ambizioni per il 2024

4Gamer ha pubblicato l’edizione 2024 delle sue consuete interviste annuali ai team degli sviluppatori giapponesi. Quest’anno il sito ha intervistato ben 176 creatori, molti dei quali hanno anticipato nuovi titoli e annunci per il 2024.

Qui di seguito trovate le informazioni più importanti da parte degli sviluppatori giapponesi, selezionate da gematsu.

Idea Factory

Hikaru Yasui

(Conosciuto per Neptunia Game Maker R:Evolution, Touhou Spell Carnival)

-Ambizioni per il 2024

“Nel 2024 daremo ufficialmente il via allo sviluppo dell’ultimo titolo numerato della serie Neptunia, e l’intero staff sta lavorando duramente per poterlo annunciare ai fan il prima possibile. Vi invitiamo a rimanere in attesa di ulteriori aggiornamenti!”.

ATLUS

Eiji Ishida

(Conosciuto per Shin Megami Tensei: Deep Strange Journey, Tokyo Mirage Sessions #FE, Shin Megami Tensei IV e Soul Hackers 2)

-Ambizioni per il 2024

“Attualmente sono coinvolto in un titolo non ancora annunciato. Anche se i tempi per il suo annuncio non sono ancora stati decisi, sto lavorando duramente con il director per il suo completamento. Vi prego di darci il vostro sostegno quando arriverà il momento”.

Experience

Hajime Chikami

(Conosciuto per la serie Demon Gaze, Undernauts: Labyrinth of Yomi, serie Spirit Hunter)

-Ambizioni per il 2024

“Dopo aver accumulato un ritardo nello sviluppo, abbiamo intenzione di rilasciare il nostro nuovo RPG Moncal Fanta: Hero and the Crystal Maiden, precedentemente Mawase Moncal Dan, nella prima metà del prossimo anno. Oltre a questo, stiamo pianificando lo sviluppo di un nuovo capitolo della serie di giochi di ruolo dungeon a lungo taciuti Undernauts: Labyrinth of Yomi, oltre a un titolo horror”.

SNK

Naoto Abe

(Noto per la serie The King of Fighters, Samurai Shodown (2019), Fatal Fury: City of the Wolves)

-Ambizioni per il 2024

“Vi invitiamo ad attendere il continuo rilascio di nuove informazioni per Fatal Fury: City of the Wolves, che abbiamo già annunciato essere in sviluppo”.

Kazuhiro Fujishige

(Noto per la serie Romance of the Three Kingdoms, la serie Nobunaga’s Ambition, Kessen III, Dynasty Warriors Online, One Million People’s Nobunaga’s Ambition, Hatsune Miku: Colorful Stage!, One Piece: Bounty Rush)

-Ambizioni per il 2024

“Attualmente stiamo lavorando a uno o più titoli AAA presso il nostro studio di Tokyo nato recentemente. Se volete vivere insieme una grande avventura, non vediamo l’ora di incontrarvi!”.

M2

Naoki Horii

(Conosciuto per DoDonPachi Blissful Death Re:Incarnation)

-Ambizioni per il 2024

“L’anno prossimo dovrebbe uscire un nuovo titolo originale di M2, quindi spero che possiate attenderlo con ansia. Quando uso frasi vaghe come “dovrebbe uscire”, potrebbe sembrare che non uscirà, ma è perché ci piace includere idee che ci vengono in mente nel tratto finale… sapete, cose del genere”.

Enhance

Takashi Ishihara

(Conosciuto per Tetris Effect: Connected, Rez Infinite, Child of Eden)

-Ambizioni per il 2024

“Anche se non posso condividere i dettagli, Enhance sta attualmente lavorando al suo prossimo gioco! Anche se la tempistica del nostro annuncio potrebbe essere un po’ più in là nel tempo, vi prego di attenderlo con ansia!”

Grasshopper Manufacture

Goichi “Suda 51” Suda

(Noto per The Silver Case, killer7, la serie No More Heroes, Shadows of the Damned)

-Ambizioni per il 2024

“Il 2024 sarà un anno vivace per Grasshopper. Verrà pubblicato un remaster di Shadows of the Damned. E siamo al lavoro su un nuovo titolo!

Ren Yamazaki

(Conosciuto per No More Heroes III)

-Ambizioni per il 2024

“Nel 2024 continueremo a lavorare duramente per creare giochi divertenti. Penso che dovremmo essere in grado di annunciare qualcosa nel 2024”.

Koei Tecmo Games

Tomohiko Sho

(Conosciuto per Dynasty Warriors 3-6, Dragon Quest Heroes: The World Tree’s Woe and the Blight Below, Dragon Quest Heroes II, Dragon Quest Champions, Fate/Samurai Remnant)

-Ambizioni per il 2024

“Vedo il 2024 come un anno importante per offrire i migliori giochi a tutti nei prossimi anni. Spero di poterlo rendere un anno in cui poter annunciare tali giochi, quindi vi chiedo di attenderlo con trepidazione”.

Akihiro Suzuki

(noto per la serie Dynasty Warriors)

-Ambizioni per il 2024

“Sono molto dispiaciuto che non abbiamo potuto rilasciare nuove informazioni riguardanti la serie Dynasty Warriors nel 2023. Faremo tutto il possibile per poterlo fare nel 2024, quindi vi prego di continuare a darci il vostro supporto.”

GPTRACK50

Hiroyuki Kobayashi

(Conosciuto per la serie Resident Evil, Devil May Cry, Sengoku Basara, Dragon’s Dogma, ecc.)

-Ambizioni per il 2024

“Il nostro staff si sta divertendo a sviluppare un nuovo action-RPG che sarà unico per la nostra azienda. Spero di poter fare un annuncio nel 2024, ma vorrei prenderlo in considerazione mentre osservo i progressi del nostro sviluppo”.

Synthese (società di sceneggiatura)

Yukinori Kitajima

(noto per Final Fantasy: Brave Exvius, 428: Shibuya Scramble, serie Senran Kagura)

-Ambizioni per il 2024

“Il titolo che non siamo riusciti ad annunciare per molto tempo è finalmente in arrivo… È un gioco che molte persone stavano aspettando, quindi spero che possiate aspettarlo con ansia”.

Square Enix

Yosuke Saito

(Conosciuto per la serie NieR, la serie Voice of Cards, Gems Company)

-Ambizioni per il 2024

“Sto lavorando sodo! Riuscirò finalmente ad annunciare qualcosa di nuovo? Oppure no? Vi prego di aspettare ancora un po’”.

Too Kyo Games

Kotaro Uchikoshi

(Conosciuto per AI: la serie Somnium Files, la serie Zero Escape, Ever17)

-Ambizioni per il 2024

“Mi dispiace di non poterlo ancora annunciare ufficialmente, ma spero di annunciare un titolo folle che entrerà nella storia dei videogiochi nel corso dell’anno. Restate sintonizzati!”.

Kazutakaa Kodaka

(Conosciuto per la serie Danganronpa, Master Detective Archives: RAIN CODE)

-Ambizioni per il 2024

“Quest’anno abbiamo pubblicato Master Detective Archives: RAIN CODE, e mentre in passato avrei potuto prendermi un po’ di tempo libero dopo il lancio di un progetto, ora che sono il presidente di una giovane società non ho tempo libero, per il bene delle nostre finanze, e sono già nella fase critica del nostro prossimo progetto. Inoltre, anche il progetto successivo si sta avvicinando alla fase critica e si stanno avviando nuovi progetti. Il motivo per cui lavoro così duramente è che desidero distribuire al mondo il maggior numero possibile di opere. Non stiamo tagliando i ponti con nessuno, anzi, stiamo dando più del 100% del nostro impegno. Quando questo accade, qual è il risultato? Naturalmente, questo comporta un pesante onere per tutto il nostro personale. Tuttavia, il “too kyo” nel nome della nostra società Too Kyo Games significa “troppo pazzo”. Esistiamo per impazzire nella creazione di nuovi lavori, e per questo motivo lavorerò ancora più duramente l’anno prossimo. Ne sono certo. Il nostro prossimo progetto si addice particolarmente al nome “too kyo” (troppo pazzo), essendo un gioco che non può che risultare folle, e spero di poterlo annunciare l’anno prossimo. È un gioco che ci appassiona moltissimo e per il quale stiamo tutti vomitando sangue mentre lo realizziamo, quindi vi prego di sostenerci quando sarà il momento”.

Dragami Games

Yoshimi Yasuda

(Conosciuto per Lollipop Chainsaw, serie GOD WARS, serie Root Letter, serie Demon Gaze)

-Ambizioni per il 2024

“Nel 2024, completeremo e rilasceremo Lollipop Chainsaw RePOP. Seguendo la retta via, riprendendo la visione del mondo e lo scenario del gioco originale che sono stati accolti così bene, rivedendo gli elementi che gli utenti ci hanno chiesto di migliorare e aggiungendo nuovi elementi accuratamente selezionati, puntiamo a creare un titolo di cui molti giocatori su hardware moderno possano innamorarsi. Inoltre, anche se non siamo ancora in grado di annunciarlo, stiamo sviluppando un nuovo titolo al di fuori di Lollipop Chainsaw RePOP. Penso che saremo in grado di fare un annuncio nel 2025, ma puntiamo a farne un buon gioco che soddisfi molti giocatori”.

Nagoshi Studio

Toshihiro Nagoshi

(noto per la serie Like a Dragon)

-Ambizioni per il 2024

“Il 2024, come il 2023, sarà sicuramente un anno in cui metterò tutto il mio impegno nei contenuti che stiamo attualmente creando. So che molti dicono “voglio informazioni al più presto!”, ma ora che ho deciso di creare con cura qualcosa che trovo davvero interessante e adatto a una nuova era, vorrei procedere senza fretta. Naturalmente, se ci imbatteremo in qualche informazione che possiamo condividere, la condivideremo attivamente, quindi vi prego di continuare a darci il vostro supporto.”

Nihon Falcom

Toshihiro Kondo

(Conosciuto per la serie Ys, Trails)

-Ambizioni per il 2024

“Stiamo pensando di dedicarci non solo alle serie già note di Falcom, ma anche ad altri nuovi titoli. Alcuni preparativi sono già in corso, quindi vorrei fare un annuncio a un certo punto di quest’anno (2024). Tuttavia, prima vorrei lavorare sodo per presentarvi l’ultimo titolo della serie Trails, Kai no Kiseki. Trails va avanti da molti anni e sta festeggiando il suo 20° anniversario, ma nel prossimo numero la verità dietro il continente di Zemuria, che è stata un mistero per tutta la serie, sarà finalmente svelata. Non perdetelo!”

Bandai Namco Entertainment

Keishu Minami

(Conosciuto per SAND LAND, Sword Art Online: Fatal Bullet)

-Ambizioni per il 2024

“Mentre il gioco [SAND LAND] è attualmente in fase di sviluppo, l’intero team sta lavorando sodo, e speriamo di consegnarlo in un futuro non troppo lontano che è il 2024, quindi vi invitiamo ad attenderlo con trepidazione!”

Bandai Namco Studio

Katsuhiro Harada

(Conosciuto per la serie Tekken, Summer Lesson, Pokken Tournament, Soulcalibur, ecc.)

-Ambizioni per il 2024

“Stiamo sviluppando anche diverse altre cose oltre a Tekken, quindi permetteteci di pubblicizzarle di nuovo [su 4Gamer.net] quando sarà il momento”.

Bokeh Games Studio

Kazunobu Sato

(Conosciuto per la serie SIREN, Puppeteer, The Last Guardian)

-Ambizioni per il 2024

“Bokeh Game Studio continua il suo duro lavoro sullo sviluppo di Slitterhead. Credo che il prossimo anno sarà un anno speciale per il progetto”.

Keiichiro Toyama

(Conosciuto per la serie Silent Hill, la serie SIREN, la serie Gravity Rush)

-Ambizioni per il 2024

“Il 2024 sarà un anno decisivo in cui il primo titolo del nostro studio, Slitterhead, inizierà davvero a essere mostrato. Dato che influenzerà in modo significativo il nostro futuro, sarà un anno importante, quindi vorrei affrontarlo con entusiasmo.”

Qui sotto il tweet ufficiale dell’intervista de parte di 4gamer.net agli sviluppatori giapponesi.