Tales of Seikyu: nuovo trailer del farming game fantasy, con Kickstarter in arrivo il 12 gennaio

ACE Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer (che potete vedere qui sopra) per Tales of Seikyu, farming game fantasy che avrà una campagna Kickstarter dal 12 gennaio. L’uscita del gioco è al momento prevista su PC nel 2024.

Qui sotto la descrizione del gioco, dalla pagina Steam:

“Tales of Seikyu” è un avvincente gioco d’avventura in stile fantasy agricolo ambientato nella accogliente terra delle fate di Seikyu, un rifugio per creature leggendarie provenienti dal mondo yokai. La città pulsa di vita, casa di residenti unici come il signore Kyubi, Shuten-dōji, il brillante proprietario di un bar perpetuamente brillante, Yoji, un folclorista ribelle con una lingua affilata e una profonda fascinazione per gli antichi dei, e Otter Andolini, un ex boss mafioso che ora trova pace nel suo amato molo. Tuttavia, sotto la facciata di tranquillità, la città vive all’ombra del potere degli Antichi Dei. Come nuovo arrivato a cui è stata donata una vecchia locanda dal Dio Inari, sei pronto ad immergerti in questo viaggio ultraterreno?

Caratteristiche del gioco

Dalle rovine allo splendore: Costruisci la tua locanda dei sogni in mezzo a creature leggendarie

Ti è stata affidata una storica fattoria e una vecchia casa fatiscente dal Dio Inari. La tua missione? Trasformarla in un affascinante hotel dove tutte le creature si sentono a casa. Gestisci ogni aspetto della tua attività, rinnova i mobili, espandi le stanze degli ospiti e assicurati che il soggiorno di ogni residente sia straordinario. Perfeziona le tue abilità culinarie nella caffetteria dell’hotel per stuzzicare le papille gustative dei tuoi diversi ospiti.

Trasforma il tuo percorso attraverso i misteri: Scopri abilità uniche con Maschere Divine

Viaggia nel regno divino, un labirinto pieno di intriganti puzzle, e acquisisci maschere abilità. Caricherai come un Cinghiale Selvatico per distruggere gli ostacoli, salirai facilmente le scogliere come una Ninfa con i tuoi poteri di vite, o ti immergerai sott’acqua come una Slime alla ricerca di tesori nascosti? Libera la tua creatività per risolvere puzzle in modi innovativi.

Rivela storie nascoste: Coltiva amicizie e romanzi con gli abitanti del villaggio

Più di 30 personaggi unici sono pronti a incrociare il tuo cammino, ognuno con una affascinante storia intrecciata con il mondo di Seikyu e il villaggio. Riuscirai a sbloccare i loro cuori, ad empatizzare con le loro gioie e dolori e, con le emozioni alte, ti ritroverai a coltivare amicizie e potenziali romanzi fioriti?

Unisciti agli amici per scoprire i segreti del mondo

Invita gli amici a unirsi a te nel misterioso Seikyu e scopri insieme i segreti di questo mondo fatato. Sfida il regno divino come squadra per collezionare tesori perduti, dimostra il potere dell’amicizia ai tuoi nemici, collabora in fattoria o lavora insieme per costruire il tuo maniero. Per momenti più tranquilli, rilassati semplicemente in un angolo della città senza nulla da fare e goditi la brezza marina e il sole.