Solitary Fighter arriva su PS4 e Switch

HAMSTER Corporation ha annunciato che Solitary Fighter è arrivato oggi 28 dicembre su Nintendo Switch e PlayStation 4: è disponibile in formato digitale per la serie Arcade Archives di HAMSTER. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in cima alla notizia. Il gioco in questione uscì originariamente nel 1991, pubblicato da Taito

Questa la descrizione del gioco, dalla pagina del PlayStation Store:

“SOLITARY FIGHTER” è un gioco di combattimento pubblicato da TAITO nel 1991.

Il gioco si svolge nell’America dei primi anni Cinquanta. Con l’obiettivo di diventare il litigante n. 1, il giocatore partecipa al “Violence Fight”, un torneo di combattimento 1, il giocatore partecipa al “Violence Fight”, un torneo di lotta popolare tra i mafiosi e gli uomini d’affari che controllano la malavita.

Ma Violence Fight non è uno sport da combattimento: è una guerra! Usate le armi, fatevi aiutare dalla folla e vincete con ogni mezzo!

La serie “Arcade Archives” riproduce fedelmente molti capolavori classici di Arcade.

I giocatori possono modificare varie impostazioni di gioco, come le difficoltà di gioco, e riprodurre l’atmosfera delle impostazioni di visualizzazione del gioco in quel momento. I giocatori possono anche competere gli uni contro gli altri da tutto il mondo con i loro punteggi più alti.