Epic Games Store: disponibile il nuovo titolo gratuito

Il nuovo titolo gratuito dell’Epic Games Store è ora disponibile. Si tratta di Cat Quest, primo capitolo della serie GDR open world (di cui è in arrivo il terzo episodio) ambientato in un gattastico mondo di gatti, sviluppato da The Gentlebros e pubblicato da Kepler Interactive, uscito nel 2017: è possibile scaricarlo gratuitamente fino alle 17:00 di domani 29 dicembre, quando sarà sostituito da un altro titolo gratuito, ora ancora misterioso.

Questa la descrizione di Cat Quest dalla pagina Epic Games Store:

Articoli Consigliati Slitterhead: novità in arrivo nel 2024 Solitary Fighter arriva su PS4 e Switch

Cat Quest è un GDR open world ambientato nel gattastico mondo dei gatti!

Entra in una grande avventura alla micerca del malvagio Drakoth e di tua sorella rapigattata! Esplora la gigantesca mappa del sopramondo di Felingard, sfida il pericolo cercando epici bottini nelle segrete e dai una zampa a una serie di baffuti personaggi in una miriade di missioni secondarie.

Combattimento in tempo reale

Il combattimento in Cat Quest si svolge interamente in tempo reale, consentendoti di avvicinarti ai nemici con un colpo di spada, schivare rotolando per evitare i loro contrattacchi e sconfiggerli definitivamente con una potente magia! Usa gli antichi incantesimi di Felinfumine, Fusa fiammeggianti e Zampa curativa per sconfiggere i nemici! (Gattero!)

Personalizzazione dell’equipaggiamento

Equipaggia il tuo Gattavventuriero con una miriade di oggetti! Bafferisci lanciare incantesimi? Indossa un cappuccio, una tonaca e un bastone arcano per aumentare le tue riserve di mana! Vuoi proteggerti dagli attacchi? Fai indossare al tuo Gattavventuriero un’armatura di maglia metallica per aumentare la salute e per un ulteriore livello di protezione. Armi, armatura e incantesimi possono essere mischiati e abbinati per creare le commiciazioni perfette per il tuo stile di gioco!

Esplorazione del mondo

Il mondo di Felingard è cosparso di luoghi e persone interessanti! Scopri una città posseduta i cui residenti bramano mostruose quantità di carne, aiuta i maghi Miaolin e Miaogan nella loro ricerca per rompere un sigillo magico e trova dei pacchi scomparsi contenenti “House of Parchments” e “The Pouncing Dead”. L’esplorazione è uno degli aspetti più graffianti di Cat Quest e, con luoghi come il Triangolo delle Bermiaoda, i Campi gattibiti e la Città di Zampet da esplorare, è il momento di muovere le zampe!

Colonna sonora

Ascolta un’incantevole colonna sonora orchestrale ispirata ai classici GDR.

Qui sotto il tweet ufficiale che annuncia Cat Quest gratis su Epic Games Store, ricordando infine che ieri 27 dicembre era stato reso disponibile Cursed to Golf.