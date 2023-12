Slitterhead: novità in arrivo nel 2024

Dal suo annuncio ai Game Awards 2021 non si è visto molto altro di Slitterhead, titolo horror e primo gioco del team di sviluppo giapponese Bokeh Game Studio, di Keiichiro Toyama (Silent Hill, Forbidden Siren) con le musiche di Akira Yamaoka (Silent Hill). C’è stata sicuramente l’intervista agli sviluppatori del 2022 che parlava di engine, struttura della storia, musica e non solo, oppure il più recente dev-diary di luglio sulla pre-alpha. Nulla però di troppo “concreto” per i giocatori. Sembra però che per il prossimo anno ci saranno interessanti novità.

Durante infatti la consueta intervista da parte di 4gamer.net agli sviluppatori giapponesi, Kazunobu Sato e lo stesso director Keiichiro Toyama hanno lasciato intendere che il 2024 sarà un anno molto importante per Slitterhead.

Queste le parole di Kazunobu Sato:

“Bokeh Game Studio continua il suo duro lavoro sullo sviluppo di Slitterhead. Credo che il prossimo anno sarà un anno speciale per il progetto”.

Queste invece quelle del director Keiichiro Toyama:

“Il 2024 sarà un anno decisivo in cui il primo titolo del nostro studio, Slitterhead, inizierà davvero a essere mostrato. Dato che influenzerà in modo significativo il nostro futuro, sarà un anno importante, quindi vorrei affrontarlo con entusiasmo.”

Non vengono annunciate date di sorta, ma quantomeno sembra proprio che verrà mostrato il lavoro fatto in questo periodo. Noi dunque non possiamo far altro che attendere, e vi terremo aggiornati sulle novità in merito a questo titolo horror.