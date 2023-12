Dragami Games sta sviluppando un altro titolo oltre al remake di Lollipop Chainsaw

Dragami Games, lo studio fondato lo scorso anno da Yoshimi Yasuda, in precedenza CEO di Kadokawa Games, che ha pubblicato i titoli di Grasshopper Manufacture -Lollipop Chainsaw e Killer is Dead-, è alle prese con lo sviluppo di Lollipop Chainsaw RePOP, remake del titolo uscito originariamente nel 2012 su PlayStation 3 e Xbox 360. Remake inizialmente previsto per questo 2023, ma che inevitabilmente scalerà quantomeno di un anno, con uscita confermata nel 2024.

Ora, nella consueta intervista da parte di 4gamer.net, agli sviluppatori giapponesi, lo stesso Yasuda ha svelato che al momento il team sta sviluppando un altro gioco oltre alla remastered citata precedentemente, che potrebbe essere annunciata nel 2025.

Queste le parole di Yasuda:

“Nel 2024 completeremo e rilasceremo Lollipop Chainsaw RePOP. Seguendo la retta via, riprendendo la visione del mondo e lo scenario del gioco originale che sono stati accolti così bene, rivedendo gli elementi che gli utenti ci hanno chiesto di migliorare e aggiungendo nuovi elementi accuratamente selezionati, puntiamo a creare un titolo di cui molti giocatori su hardware moderno possano innamorarsi. Inoltre, anche se non siamo ancora in grado di annunciarlo, stiamo sviluppando un nuovo titolo al di fuori di Lollipop Chainsaw RePOP. Penso che saremo in grado di fare un annuncio nel 2025, ma puntiamo a farne un buon gioco che soddisfi molti giocatori”.

Non possiamo dunque che attendere novità sia per quel che riguarda Lollipop Chainsaw RePOP, che questo nuovo titolo in sviluppo da parte di Dragami Games, anche se per quest’ultimo bisognerà pazientare un po’ di più.