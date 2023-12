Stellar Blade ufficialmente nel 2024

Poteva essere scontato visto il fatto che ci si avvicina inevitabilmente alla fine del 2023, ma ora è ufficiale il fatto che Stellar Blade, inizialmente previsto per quest’anno, sarà disponibile nel 2024. La notizia arriva direttamente dalle pagine del PlayStation Blog, dove Sony sottolinea i suoi titoli in arrivo per l’anno nuovo: tra di questi, proprio l’ex-Project Eve, che arriverà in esclusiva su PlayStation 5. Non è però stata ancora annunciata una data d’uscita precisa, ma solo un vago 2024.

Ricordiamo inoltre che a fine novembre il team di sviluppo Shift Up aveva annunciato la partnership con Sony Interactive Entertainment, che portava il team ad essere second party di PlayStation, e primo studio sudcoreano ad esserlo.

Questa la descrizione del gioco direttamente dalla news sul PlayStation Blog.

Anche se Stellar Blade è il primo titolo per console dello sviluppatore coreano Shift Up, l’avventura sembra davvero promettente. Stellar Blade è un gioco d’azione e avventura che sbarcherà su PlayStation 5 il prossimo anno. In questo titolo di agguerriti combattimenti, i giocatori vestono i panni dell’elegante eroina Eve alle prese contro Naytibas, una forza che semina devastazione sulla Terra mentre i superstiti umani fuggono in una colona nello spazio aperto.

Stellar Blade combina un’azione nitida con una grafica straordinaria e una narrazione articolata per creare qualcosa di nuovo. I giocatori dovranno affrontare un attacco e una difesa equilibrati per sopravvivere a orde di nemici ultraterreni.

