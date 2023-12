Zenless Zone Zero: ecco il demo trailer di Anby

Per Zenless Zone Zero (trovate qui il nostro Provato), lo sviluppatore Hoyoverse ha pubblicato il demo trailer per Anby. Il video mette in evidenza le abilità in battaglia del personaggio Demara Anby e la sua passione per il cinema dopo ogni missione, che condivide con gli altri membri della squadra. Di recente, è stato pubblicato il demo trailer su Nicole. Di seguito una panoramica della demo:

“Boss, non appena Anby pubblicherà questo video, gli affari delle Lepri Astute andranno a gonfie vele!” “Un grande film ha bisogno di un nome glorioso… Che ne dici di ‘Thunderbolt Silhouette'”? “…Chiudilo! Stai bloccando lo schermo. Siediti!”

Articoli Consigliati Honkai Star Rail: ecco il trailer su Xueyi Stellar Blade ufficialmente nel 2024

In Zenless Zone Zero, la civiltà contemporanea è stata distrutta da un disastro soprannaturale noto come Hollows. In mezzo a questa calamità schiacciante, la città di New Eridu si è risollevata contro le probabilità, sfruttando la tecnologia e le risorse necessarie per combattere il disastro degli Hollow, evolvendosi gradualmente nell’ultimo faro della civiltà moderna. I giocatori assumeranno il ruolo di un Proxy, un professionista specializzato nel guidare le persone nell’esplorazione degli Hollow, e si imbarcheranno in un’avventura con un gruppo di compagni unici per sconfiggere nemici sconosciuti e svelare i misteri che si celano dietro New Eridu.

Zenless Zone Zero nel 2024 uscirà su PC e mobile. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.