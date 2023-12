Honkai Star Rail: ecco il trailer su Xueyi

Honkai: Star Rail (date un’occhiata alla nostra Recensione qui) di miHoYo ha ricevuto nuovo trailer. Il gioco ha superato i 20 milioni di download solo al day one. Di recente, il titolo è stato aggiornato alla versione 1.6. Il trailer presenta il personaggio quattro stelle Destruction/Quantum Xueyi. Di recente è stato pubblicato il trailer sul nuovo Simulated Universe “Gold and Gears”. Di seguito la descrizione del trailer:

Chi detiene l’abaco che contiene la ricetta segreta dell’era della Teofania? Quali cospirazioni più grandi si nascondono dietro le quinte per scioccare e stupire? L’unico che può squarciare un velo così spesso è quel misterioso giudice fantoccio! Scopri la verità in “Un lavoro inadatto per un burattino”.

Ambientato in un universo alternativo a Honkai Impact 3rd, il JRPG Honkai: Star Rail vede i giocatori controllare Stelle o Caelus e unirsi ai Nameless sull’Astral Express. Mentre indagano sullo Stellaron dentro di loro, entrambi i protagonisti interagiranno con varie fazioni influenzate dai Sentieri e dai rispettivi Eoni. Di seguito una panoramica del titolo:

Honkai: Star Rail è un nuovo gioco di ruolo space fantasy con un viaggio attraverso immensi mondi dell’ignoto. Il gioco presenta elementi fantasy con miti e leggende integrati nella storia di fantascienza spaziale. In combinazione con un sistema di combattimento a turni, grandi mappe con esplorazione di labirinti e trame coinvolgenti, insieme compongono una melodia interstellare piena di sorprese ed esperienze gratificanti che riecheggiano in tutto l’universo.

Honkai Star Rail è disponibile su PC tramite Epic Games Store, dispositivi mobile e PlayStation 5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.