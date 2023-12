Persona 5 Tactica: il director parla dello stile di gioco, delle sfide e dei nuovi personaggi

Per l’action RPG Persona 5 Tactica (trovate qui la nostra Recensione), il recente titolo di ATLUS, Game Informer ha pubblicato un’intervista con il director Atsushi Nomura riguardo allo stile di gioco, alle sfide e ai nuovi personaggi presenti nel titolo. Qui sotto trovate una panoramica dell’intervista. Di seguito alcune dichiarazioni di Atsushi Nomura:

In Persona 5, i Phantom Thieves of Hearts combattono con lo scopo di cambiare i cuori degli adulti con desideri distorti. Tuttavia, l’altro nuovo personaggio che appare in Persona 5 Tactica, Toshiro Kasukabe, non è d’accordo su come raggiungere questo obiettivo. Quindi, in questo gioco, ci sono punti di vista che non erano espressi nell’originale che evidenziano come potresti vedere le cose in modo diverso a seconda della tua prospettiva, e speriamo che non ti perdano. In Persona 5, uno degli obiettivi è la riabilitazione e in questo lavoro uno degli obiettivi è raggiungere la rivoluzione. Cosa porterà questa rivoluzione e cosa accadrà nel processo? Ti invitiamo a scoprirlo da solo.

Nelle prime fasi di sviluppo c’erano due opinioni: mantenere l’aspetto originale o abbinare il gioco tattico ai design di Chibi. I personaggi stessi avrebbero potuto essere espressi bene se avessimo utilizzato i design originali, ma anche le dimensioni della mappa circostante e degli oggetti dovevano corrispondere ai personaggi. Poiché i giochi di strategia vengono spesso mostrati dall’alto, più grandi sono gli oggetti, più la telecamera deve essere tirata indietro e con tali disegni le figure attive dei Phantom Thieves sarebbero sepolte in lontananza. A causa di questa distanza nello sviluppo, sembrava che la squadra stesse completando la missione senza troppe emozioni, e si temeva che il senso del gioco di squadra potesse diminuire. Dopo alcuni ulteriori test, abbiamo deciso di adottare lo stile Chibi nel gioco finale.

