Final Fantasy VII Rebirth: Tetsuya Nomura e Teruki Endo parlano del combat system

In un’intervista pubblicata sulla rivista Game Informer, il creative director Tetsuya Nomura e il battle director Teruki Endo di Final Fantasy VII Rebirth, il prossimo titolo di Square Enix, hanno parlato dell’equilibrio unico che devono raggiungere durante lo sviluppo del motore di combattimento e di come l’elemento strategico sia una parte fondamentale della storia del franchise. Di seguito la dichiarazione di Teruki Endo:

Ho questa idea di come dovrebbero essere e come dovrebbero essere le battaglie di Final Fantasy. Vogliamo mantenere intatto questo elemento strategico, in cui il giocatore considererà le debolezze elementali dei nemici durante la battaglia mentre usa queste mosse d’azione e si impegna. Questa è sempre stata la mia convinzione principale su come dovremmo affrontare le battaglie di Final Fantasy. [.. .] Ho pensato che fosse veramente vitale per questo gioco; non volevo che fosse un gioco in cui si trattava di un’azione di riflesso o di una battaglia basata sui riflessi; volevamo combinare tutti questi elementi.

Final Fantasy VII Remake del 2020 ha ottenuto ampi elogi per il suo approccio al “rifacimento” di FFVII, e un particolare punto di elogio è stato il suo combattimento. Pur avendo elementi di un gioco d’azione con personaggi soddisfacente, è rimasto anche vicino all’uso dei comandi di battaglia e degli attacchi speciali della serie nella sua transizione dal formato a turni dell’originale. Con FFVII Remake, la battaglia sembrava incentrata sui momenti in cui attaccare, bloccare e schivare venivano portati a termine in tempo reale. Tuttavia, dovevi ancora scegliere il momento in cui eseguire i comandi tattici per avere la meglio sui nemici. Con Final Fantasy VII Rebirth, il combattimento avrà ancora più elementi tattici con l’introduzione degli attacchi sinergici in cui i membri del gruppo possono combinare le mosse in un combattimento. Secondo il battle director Teruki Endo, la serie presenta molti personaggi che apportano uno stile e un’utilità particolari al combattimento. Teruki Endo ha affermato:

Visto che la serie Final Fantasy è fortemente incentrata sui suoi personaggi, credo che l’azione valorizzi questo aspetto e permetta ai giocatori di immergersi ulteriormente nei personaggi mentre giocano. Insieme alle battaglie strategiche che ritengo siano fondamentali per Final Fantasy VII, volevo vedere come avrei potuto unire al meglio questi due elementi del comando e della battaglia basata sulla strategia con l’azione che consentisse un’immersione nell’istanza.

