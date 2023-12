Konami apre il sito web ufficiale per gli anniversari di Powerful Pro Baseball e Professional Baseball Spirits

Konami ha reso disponibile il sito ufficiale per il 30° anniversario della serie Powerful Pro Baseball e per il 20° anniversario della serie Professional Baseball Spirits. Il primo gioco Powerful Pro Baseball, Jikkyou Powerful Pro Baseball ’94 , è stato lanciato per Super Famicom l’11 marzo 1994 in Giappone. Il primo gioco di Professional Baseball Spirits, Professional Baseball Spirits 2004, è stato lanciato per PlayStation 2 il 25 marzo 2004 in Giappone. Un messaggio sul sito web recita:

Nel 2024, la serie Powerful Pro Baseball celebrerà il suo 30° anniversario e la serie Professional Baseball Spirits celebrerà il suo 20° anniversario. Desideriamo esprimere la nostra più sentita gratitudine a tutti coloro che ci hanno supportato in questo viaggio. Attualmente sono in corso diversi progetti per rendere l’anno dell’anniversario emozionante. Per favore continuate ad attendere con ansia i potenti professionisti del baseball e gli spiriti professionisti del baseball mentre ci sforziamo di far avanzare il mondo del baseball più che mai.

Il testo sotto il messaggio recita: “Gli eventi dell’anniversario appariranno uno dopo l’altro”, seguito da immagini dei loghi di Professional Baseball Spirits Ace, Jikkyou Powerful Pro Baseball e Powerful Pro Baseball Eikan Nine Crossroad, e tre punti interrogativi etichettati “Nuove informazioni in arrivo”.

Konami Group Corporation è una società di progettazione e sviluppo di videogiochi fondata in Giappone nel 1969. Il nome “Konami” è formato dalle iniziali dei nomi Kagemasa Kozuki, Yoshinobu Nakama, Hiro Matsuda e Shokichi Ishihara, i quali sono i partner entrati nella società di Kozuki nel 1973. Nel 1982 la società cominciò a sviluppare e vendere videogiochi per varie macchine come MSX, PC Engine, NES, instaurando una dei migliori partenariati di Nintendo. Il 15 gennaio 2021 la società ha annunciato la chiusura di tre divisioni dedicate alla produzione di videogiochi. Attualmente la società ha sede a Tokyo.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.