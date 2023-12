Rebel Moon Speciale: dettagli, immagini e curiosità sul nuovo film di Snyder

Se ne parlava già da un po’, da circa dieci anni in realtà, ma finalmente è approdato su Netflix Rebel Moon – Parte 1: Figlia del Fuoco, primo capitolo della nuova saga fantasy e fantascientifica targata Netflix e diretta dalla creativa follia del visionario Zack Snyder. In questo speciale su Rebel Moon andremo a indagare quello che è stato il percorso che ha portato alla realizzazione di questa incredibile, nuova e intrigante saga, con alcune interessanti curiosità sulla prima parte appena uscita, e un accenno alla seconda in arrivo ad aprile sempre su Netflix.

Dalla mente di Zack Snyder, regista di 300, Watchmen, l’Uomo d’Acciaio, Army of the Dead, è arrivato anche Rebel Moon, nuovo progetto approdato su Netflix e diviso in due parti, di cui la seconda uscirà il prossimo 19 aprile sempre su Netflix. Si tratta di una nuova serie di film ambientati in un mondo del tutto nuovo, ricalcando la passione del regista verso il genere fantasy e fantascientifico, con un film che richiama e ricorda molto i classici del genere.

La trama gira attorno a Kora, interpretata da Sofia Boutella, una straniera che giunge in una tranquilla colonia ai confini della galassia, minacciata dagli eserciti crudeli di una potenza tirannica. Qui, Kora, diventa per questa colonia l’unica salvezza, ricevendo l’incarico di scovare abili combattenti e affrontare insieme a loro il potente nemico che minaccia l’universo. Radunando così una manciata di uomini costituiti da ribelli, reietti, contadini e organi di guerra provenienti da vari pianeti della galassia che condividono il desiderio di redimersi e vendicarsi, Kora si pone contro il male che minaccia il futuro dell’universo, permettendo a un nuovo esercito di ribelli di ergersi come baluardo contro il male.

Tutto questo, all’interno di una trama in cui non svettano eroi, ma anzi come dice anche la locandina “Non ci sono eroi, solo ribelli”: nel film, e soprattutto in questa prima parte, assistiamo al ritorno di una figlia della guerra nel vivo della battaglia, nascendo non come eroina, bensì come prima voce di una rivolta, spinta dal desiderio di riprendersi ciò che brutalmente è stato strappato.

Rebel Moon, quindi, sembra porsi come un nuovo progetto, epico e sensazionale, a metà tra i due principali generi della Cultura Pop, sbarcando come nuova saga di questo decennio. Almeno, queste sembravano essere le intenzioni a giudicare dalle voci del pubblico, in fervente attesa del primo capitolo, e sicuramente data la dichiarazione di Snyder, legata al tempo – circa dieci anni – impiegato per realizzare l’opera, non si può dire che le aspettative non fossero alte.