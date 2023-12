Horizon: leak del nome dell’MMO

Le voci di un titolo MMO tratto dalla serie Horizon sono iniziate a trapelare a gennaio di questo 2023 ormai in chiusura, con un video di 10 minuti di una vecchia versione alfa e diversi artwork, e poi con la notizia di novembre di una collaborazione Sony-NCSoft, in linea con l’idea dell’azienda giapponese di espandere l’offerta per i live-service. Ora, arrivano nuovi leak relativi proprio al nome del gioco, che sarebbe Horizon: Land of Salvation. La nuova voce arriva dal “video games researcher” Kurakasis, che su X scrive che:

Il 5 dicembre, NCSoft ha registrato un dominio per un nuovo progetto, potenzialmente l’MMO Horizon già segnalato, intitolato

Articoli Consigliati South of the Circle gratuito su GOG Escape From Tarkov: aggiunta la mappa Ground Zero

LAND OF SALVATION

Il dominio, http://landofsalvation.ing, è stato registrato lo stesso giorno dei domini per i progetti già annunciati da NCSoft, come http://projectg.ing, http://puzzupamitoi.ing (e http://puzzup.ing) e http://lll.ing (Project LLL).

Esiste anche http://ncing.ing, mentre NCing è “l’iniziativa open di R&S dell’azienda”.

Nel 2022 è stato pubblicato un rapporto su Horizon MMO sviluppato da NCSoft con il nome in codice di Project H:

➡️https://videogameschronicle.com/news/sony-has-reportedly-partnered-with-ncsoft-to-make-a-horizon-mmorpg/

Si è anche ipotizzato che Project H sia un gioco per dispositivi mobili.

➡️https://pushsquare.com/news/2022/11/sony-might-be-making-a-horizon-mmo-and-it-could-come-to-phones

Più di recente NCSoft e Sony hanno annunciato una partnership strategica, con le società che ora “collaboreranno in vari campi del business globale, incluso il mobile”.

La notizia è stata pubblicata con il tag “NCing” sul sito web di NCSoft.

➡️https://about.ncsoft.com/en/news/article/news-update-231129

Qui sotto potete vedere il tweet di Kurakasis sul nome leakato del gioco MMO di Horizon. Come sempre in questi casi, prendete il tutto con le pinze, in attesa di conferma, o smentita ufficiale.