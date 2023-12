South of the Circle gratuito su GOG fino al primo gennaio

Come ultimo regalo dell’anno, GOG ha deciso di rendere gratuita l’avventura South of the Circle per un tempo limitato. Sarà dunque possibile scaricarla sullo store senza alcun costo, fino a lunedì primo gennaio.

Questa la descrizione del gioco di State of Play Games e 11 bit studios, uscito nell’agosto 2022 su Steam, GOG, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch:

South of the Circle è un’esperienza narrativa ricca di emozioni con una storia cinematografica che si dipana su più livelli. La linea principale della trama si interroga sulle conseguenze delle scelte, tra carriera e vero amore, muovendosi tra presente e passato. Vestirai i panni di Peter, uno studioso di Cambridge che dopo un atterraggio di fortuna si ritrova in Antartide durante la guerra fredda. Mentre andrà in cerca di aiuto scopriremo anche il suo passato, che svelerà come le pressioni e le aspirazioni lo abbiano condotto in questa tragica situazione da cui deve sfuggire. Nascerà una storia d’amore tra lui e la sua collega Clara e Peter scoprirà l’importanza delle promesse fatte. Come i ricordi d’infanzia, ci sono promesse che non ci abbandonano mai.

UN’INTENSA ESPERIENZA CINEMATOGRAFICA

Creato da State of Play, sviluppatore premiato ai BAFTA, la splendida estetica e la trama ricca di sfumature del gioco ne mettono in risalto la natura cinematografica, ulteriormente arricchita da attori che arrivano da “Bohemian Rhapsody” (Gwilym Lee), “La donna in bianco” (Olivia Vinall), “The Crown” (Richard Goulding), “Il Trono di Spade” (Anton Lesser), “Chernobyl” (Adrian Rawlins) e “Downton Abbey” (Michael Fox).

CARATTERISTICHE

Narrazione coinvolgente: epoca e ambientazione uniche.

Scelte emotive ricche di sfumature.

Interpretazioni in motion capture che offrono emozioni credibili.

Ambientazione autentica e dettagliata dell’epoca della guerra fredda.

Una storia che si dipana e si intreccia con l’ambientazione.

Stile artistico particolare e unico.

Creato da State of Play Games, sviluppatori di Lumino City, vincitore di un BAFTA, di KAMI 2, candidato a un BAFTA, e INKS che ha vinto all’Apple Design Award, e rivolto a chi cerca un gioco straziante e ricco di emozioni.

Qui sotto il tweet di GOG che svela l’arrivo gratuito sul suo store di South of the Circle.