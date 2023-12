Escape From Tarkov: aggiunta la mappa Ground Zero

L’extraction shooter Escape from Tarkov ha pubblicato questa settimana un nuovo aggiornamento, che porta una nuova area urbana, nuove armi, un nuovo boss e una rielaborazione della zona costiera. La nuova grande regione è Ground Zero, una grande città piena di grattacieli che include anche infrastrutture urbane come “banche, caffè, ristoranti, negozi, farmacie e così via”.

Per venire incontro agli appassionati di armi da fuoco che costituiscono la sua base principale, Tarkov ha incluso anche una nuova arma con cui armeggiare. Oltre ad altre aggiunte, è stato aggiunto il SIG MCX SPEAR, una versione “civile” più disponibile del nuovo fucile d’assalto XM7 dell’esercito americano.

Articoli Consigliati The Day Before: il gioco potrebbe avere una modalità offline grazie ai modder South of the Circle gratuito su GOG fino al primo gennaio

Inoltre, l’aggiornamento aggiunge il Vaulting. Tutti coloro che giocano a Tarkov sono entusiasti di poter sconfiggere il loro più grande nemico: alcune scatole e/o un muro alto fino alle cosce. E se vi è piaciuto l’aspetto della mappa urbana Streets of Tarkov dell’anno scorso, Ground Zero offre un’ambientazione piuttosto simile: il trucco è che Ground Zero è per i giocatori più recenti e di livello inferiore. È riservata ai giocatori principianti di livello 1-20, mentre i giocatori di livello superiore al 20 non possono accedervi. È anche il luogo in cui si svolgono le nuove missioni introduttive ed è dotato di speciali indicazioni visive per i nuovi giocatori.

L’aggiornamento è stato lanciato ieri con alcuni gravi problemi tecnici, tra cui l’impossibilità per i giocatori di accedere o di giocare una volta effettuato l’accesso. Secondo l’account X/Twitter di Tarkov, questi problemi dovrebbero essere stati risolti con un aggiornamento tecnico per risolvere altri problemi sul lato client.