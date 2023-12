The Day Before: il gioco potrebbe avere una modalità offline grazie ai modder

Un paio di modder stanno attualmente lavorando a una mod offline per il travagliato The Day Before, che aggiungerebbe una modalità offline. Del travagliato gioco si è già detto e scritto abbastanza. A pochi giorni dall’uscita del gioco in accesso anticipato all’inizio del mese, lo studio di sviluppo Fntastic ha chiuso i battenti.

Si pensava che i server sarebbero rimasti attivi per il momento, ma la scorsa settimana è stato annunciato che i server del gioco sarebbero stati chiusi anche questo gennaio. Inoltre, Valve ha annunciato che avrebbe effettuato rimborsi “proattivi” per coloro che hanno acquistato il gioco su Steam. È interessante notare che gli utenti X “Luci0” e “fskartd” stanno attualmente lavorando a una crack che reindirizza la connessione al server del gioco verso una connessione locale. In teoria, questo consentirebbe ai possessori del gioco di giocare offline. Al momento in cui scriviamo, non c’è un’ora di arrivo per questa crack e ulteriori informazioni saranno condivise non appena saranno disponibili.