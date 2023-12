Rocket Racing: leak della nuova modalità Death Race

Il noto dataminer di Fortnite @BeastFNCreative ha pubblicato su X nuovi dettagli sull’imminente modalità Death Race in Rocket Racing, il titolo di corse arcade all’interno di Fortnite, nato dalla collaborazione tra Epic e Psyonix (di Rocket League).

Secondo il leak, questa Death Race sarà caratterizzata da un nuovo obiettivo, in cui i giocatori “renderanno il tracciato più difficile da completare” posizionando una serie di oggetti mortali.

Il tweet cita in particolare gli spuntoni, ma la modalità potrebbe riguardare qualsiasi cosa che permetta di “far sbattere gli altri giocatori contro i muri”.

Qui sotto il tweet che menziona il leak relativo a Rocket Racing.

Psyonix is working on a mode called Death Race. This mode has the objective to make the track harder to complete by placing objects like spikes, allowing other players to be kicked into walls by others and several other deadly obstacles. pic.twitter.com/ewL3BQAP4j

Anche un altro affidabile leaker @iFireMonkey aveva scovato questa modalità lo scorso settembre, ma non aveva ulteriori dettagli.

La modalità era stata semplicemente riconosciuta come una playlist per “Del Mar”, prima che venisse confermato ufficialmente che si trattava di Rocket Racing. Tuttavia, all’inizio di questo mese lo stesso leaker aveva trovato una “mappa ‘Wedge’ non finita” per Death Race. Aveva pubblicato un’immagine della mappa su Twitter, tra le altre mappe di gioco principali.

Anche @BeastFNCreative ha condiviso su Twitter un filmato della mappa Wedge in lavorazione, grazie a @SpushFNBR. Qui sotto potete vedere l’altro tweet del leaker, che mostra proprio questa mappa. Come sempre, prendete il leak con le pinze.

Rocket Racing Leak!

Here's a showcase of one of the first Death Race Maps. This one is called Wedge and seems early W.I.P, but this seems difficult.

Thanks to @SpushFNBR for the showcase. pic.twitter.com/pbbQBdWe7m

— BeastFNCreative • Creative Leaks (@BeastFNCreative) December 29, 2023