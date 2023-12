Epic Games Store: il nuovo titolo gratuito è Snakebird Complete

Il nuovo titolo gratuito dell’Epic Games Store è ora disponibile. Si tratta di Snakebird Comlpete, puzzle game che consiste nell’assumere le forme giuste per il compito da svolgere, con dei colorati uccelli serpentiformi, e versione che riunisce Snakebird e Snakebird Primer, uscito proprio oggi sullo store: è possibile scaricarlo gratuitamente fino alle 17:00 di domani 30 dicembre, quando sarà sostituito da un altro titolo gratuito, ora ancora misterioso.

Questa la descrizione dalla pagina Epic Games Store:

Frutta pronta per essere raccolta:

Aiuta gli snakebird a saziare la loro fame in più di 120 livelli. Raccogli i frutti, cresci, striscia attraverso livelli pieni di insidie e sfida le leggi della fisica per raggiungere la tanto ambita uscita!

Suggerimenti a portata di mano:

Risolvere i rompicapi più intricati non è mai stato così facile! Attiva il nuovo sistema di suggerimenti per visualizzare preziose dritte che ti aiuteranno ad affrontare le sfide più difficili in Snakebird: l’ideale sia per i principianti che per i giocatori più esperti.

Funzionalità migliorate:

Questa edizione introduce miglioramenti e funzionalità aggiuntive per un’esperienza di gioco fluida e moderna, come il rinnovato sistema di mappe che permette di spostarsi tra le isole di entrambi i titoli direttamente all’interno del gioco.

Il paradiso dei rompicapi alla portata di tutti:

Snakebird Complete offre contenuti avvincenti per tutti i livelli di abilità, dai giocatori esperti a quelli alle prime armi. Familiarizza con il gioco nei livelli Primer inclusi nel pacchetto oppure lanciati subito nello Snakebird classico per affrontare sfide spietate ma decisamente appaganti.

Qui sotto del tweet ufficiale che annuncia Snakebird Complete gratis su Epic Games Store, ricordando infine che ieri 28 dicembre era stato reso disponibile Cat Quest.

You get a free game, you get a free game, we ALL get a free game!

Grab Snakebird Complete for FREE on the Store today! https://t.co/JdBVKe3l41 pic.twitter.com/krNqIXSRdg

— Epic Games Store (@EpicGames) December 29, 2023