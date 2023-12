Baba Yetu: online la versione dal National Theater of Korea del brano tratto da Civilization IV

Baba Yetu (“Padre Nostro” in lingua swahili) è un brano della colonna sonora di Civilization IV composto da Christopher Tin, e primo brano musicale per videogiochi a vincere un Grammy Award (nel 2011). Poco fa sui canali social della storica serie di giochi strategici targata Firaxis, è stata pubblicata la performance andata in scena il 27 agosto 2023 al Natonal Theater of Korea di Seoul, nel primo concerto dedicato a Civilization in Corea del Sud.

Eseguito dalla FLASIC Game Symphony Orchestra & Choir, diretta da Sol Chin e con orchestranti Hyunjung Byun, Hyunmin Michael Kang, Sangjun Lee, Jieun Ok, Da Eun Park e Doa Pyeon, potete vedere il live nel video all’interno del tweet qui sotto.

