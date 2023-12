Granblue Fantasy Relink: lo sviluppo è completo

In una recente intervista con Famitsu, il director Yasuyuki Kaji ha annunciato che, dopo otto anni, lo sviluppo di Granblue Fantasy Relink è terminato.

Queste le sue parole:

“Abbiamo finalmente completato lo sviluppo di Granblue Fantasy Relink. Ci stiamo lavorando davvero da tanto tempo, e non vedo l’ora che i giocatori possano vivere in prima persona questa avventura. Sono felice di potermi finalmente godere al massimo l’uscita di un mio nuovo titolo”

Già previsti per il gioco diversi contenuti in arrivo dopo il lancio, a partire da nuovi personaggi giocabili.

Ricordiamo inoltre che l’11 gennaio (ore 12:oo qui in Italia) è previsto uno showcase dedicato al gioco, e presenterà una procedura dettagliata e alcune parti di gameplay di una missione multiplayer. Inoltre, sempre a gennaio arriverà la demo per PlayStation 4 e PlayStation 5, Il rilascio del gioco completo sarà invece il primo febbraio 2024 su PS4, PS5 e PC.

Qui sotto il tweet del videogame collector & player Stealth, che svela proprio la fine dello sviluppo dell’action-RPG.

After 8 years, Yasuyuki Kaji announced to Famitsu that Granblue Fantasy: Relink has completed development.

Definitely one of my most anticipated PS5 games for 2024. pic.twitter.com/AiAdu5L7j0

— Stealth (@Stealth40k) December 29, 2023