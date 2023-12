Puzzle & Dragons: iniziato l’evento con Final Fantasy

I personaggi di Final Fantasy arrivano nel puzzle game per dispositivi mobile di GungHo Online Entertainment, Puzzle & Dragons, in una collaborazione con Square Enix, che porta anche i personaggi di Crystal Defenders. Da oggi e fino al 15 gennaio 2024, potete quindi evocare eroi mitici e bestie ultraterrene per superare quattordici dungeon esclusivi.

Questa una descrizione della collaborazione, ma tutti i dettagli potete trovarli sul sito ufficiale del gioco:

Sfrutta il potere degli Eikon reclutando i nuovi personaggi di FINAL FANTASY, tra cui Clive, Joshua, Jill e Dion dall’acclamato FINAL FANTASY XVI e altri ancora. Raccogliete questi potenti guerrieri con le estrazioni dalla Egg machine di FINAL FANTASY e dalla Egg machine di FINAL FANTASY Memorial. Quest’ultima concederà un’estrazione gratuita a tutti i giocatori che si collegheranno durante la collaborazione. Inoltre, i giocatori che effettueranno 5 estrazioni in una volta sola dalla Egg machine di FINAL FANTASY riceveranno 5 estrazioni dalla Egg machine di CRYSTAL DEFENDERS, che presenta in esclusiva i personaggi della Collaborazione CRYSTAL DEFENDERS!