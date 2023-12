The Bustling World: primo trailer e inizio Kickstarter dell’RPG ambientato nell’antica Cina

Da oggi 30 dicembre è iniziata la campagna Kickstarter di The Bustling World, RPG open-world con visuale isometrica, ambientato nell’antica Cina, in sviluppo da parte di FireWo Games. L’obiettivo da raggiungere sono 80 mila dollari (72 euro circa) nei 45 giorni di campagna crowdfunding. Al momento in cui scriviamo, la cifra raggiunta è di quasi 5 mila. Inoltre, è stato anche pubblicato il trailer di debutto, che potete vedere in cima alla notizia. Al momento, l’uscita del gioco è stimata su Steam a fine 2024.

Qui sotto una descrizione del gioco proprio dalla pagina Steam:

Articoli Consigliati R-Type Tactics I – II Cosmos arriverà in autunno 2024 Puzzle & Dragons: iniziato l’evento con Final Fantasy

The Bustling World è un gioco RPG open world ambientato nell’antica Cina. È possibile coltivare, allevare, creare, costruire, combattere, uccidere, stabilire un regime, gestire un paese, condurre la diplomazia, fare la guerra, creare una città… Apertura, libertà e assenza di limiti sono le caratteristiche principali del gioco.

Nell’antica Cina si può vivere una vita tranquilla: lavorare, fare affari, avere una famiglia e fare carriera… Si può soddisfare la propria avidità: giocare d’azzardo, rapinare, rubare, uccidere e formare bande… Si può intraprendere un viaggio coraggioso, esplorare, avventurarsi, risolvere enigmi, sopprimere banditi e reclutare eroi… Si può raggiungere l’apice del potere, stabilire un regime, pianificare città, fare politica, sviluppare la diplomazia e ampliare il proprio territorio…