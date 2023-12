R-Type Tactics I – II Cosmos arriverà in autunno 2024

Inizialmente previsto per il 2023, e mostrato nella line-up dei titoli di NIS America ad ottobre 2022, R-Type Tactics I – II Cosmos arriverà nell’autunno 2024. Il team di sviluppo Granzella ha infatti annunciato durante una recente live streaming che il titolo (raccolta di due giochi) arriverà nel periodo autunnale del prossimo anno su PC (Steam ed Epic Games Store), Switch, PS4, PS5 e Xbox Series X/S. Potete vedere la parte relativa al titolo nel video qui sopra, da 29:34 a 32:04.

Questa la descrizione del gioco dalla pagina Steam:

L’azione a scorrimento laterale si unisce alla strategia tattica a turni in R-Type Tactics I – II Cosmos! Al suo debutto sulle console moderne, questa raccolta di due giochi è dotata di grafica rinnovata, gioco online, campagne multiple e missioni ramificate!

Mentre i Bydo continuano a eliminare l’umanità, dovrete superarli in astuzia e in manovra se volete che il Corpo Spaziale abbia qualche speranza di vittoria. Fino a quando non vi ritroverete a combattere al fianco delle stesse forze che siete stati incaricati di distruggere…

R-Type Tactics I – II Cosmos combina l’azione a scorrimento laterale per cui la serie è nota con un gameplay tattico e strategico a turni per un’esperienza R-Type unica nel suo genere! Questa raccolta di due giochi arriva su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, con R-Type Tactics II che debutta per la prima volta in Occidente! Schierate le vostre forze in diverse campagne, giocando sia nei panni dello Space Corps che del Bydo. Potrete anche puntare sul gioco online competitivo per vedere chi è il tattico definitivo. Con centinaia di navi e livelli tra cui scegliere in entrambi i giochi, oltre a missioni ramificate e a una terza campagna (entrambe esclusive di R-Type Tactics II), R-Type Tactics I – II Cosmos è ricco di contenuti straordinari!