Epic Games Store: il nuovo titolo gratuito è Saints Row

Il nuovo titolo gratuito dell’Epic Games Store è ora disponibile. Si tratta di Saints Row, reboot della serie e ultimo titolo sviluppato da Volition prima della sua chiusura quest’estate: è possibile scaricarlo gratuitamente fino alle 17:00 di domani 31 dicembre, quando sarà sostituito da un altro titolo gratuito, ora ancora misterioso.

Questa la descrizione dalla pagina Epic Games Store:

Siamo a Santo Ileso, una vivace cittadina immaginaria nel Sudovest degli Stati Uniti. In un mondo in cui il crimine dilaga, un gruppo di giovani amici intraprende la sua avventura illegale per conquistare la vetta partendo da zero.

Formerai i Saints e ne diventerai il Boss, al fianco di Neenah, Kevin ed Eli. Insieme affronterete Los Panteros, gli Idols e la Marshall, costruirete il vostro impero per le strade di Santo Ileso e vi batterete per dominare la città. In fin dei conti, Saints Row è la storia della nascita di una nuova attività imprenditoriale, solo che gli affari di cui si occupano i Saints sono del tutto illegali.

Goditi l’ambiente di gioco più ampio e coinvolgente che Saints Row abbia mai realizzato. La tentacolare Santo Ileso fa da sfondo a un folle palcoscenico in cui si susseguono crimini elettrizzanti, losche faccende e missioni mozzafiato: dovrai sparare, guidare e addirittura volare per giungere in cima.

Qui sotto il tweet ufficiale che annuncia Saints Row gratis su Epic Games Store, ricordando infine che ieri 29 dicembre era stato reso disponibile Snakebird Complete.