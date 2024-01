Giochi in uscita a gennaio 2024 su console e PC

Passa un altro anno, ma non passa la nostra voglia di videogiocare, soprattutto se siete qui a leggere una notizia sui giochi in uscita a gennaio 2024. Approfittiamo ovviamente per farvi i nostri più sentiti auguri, e insieme vi lasciamo la classica lista del mese. Dopo un dicembre da ricordare, ahinoi, più per il clamoroso caso di The Day Before, ci attende un gennaio che magari non partirà con titoli di un certo calibro, ma che dalla seconda parte in poi calerà una serie d’assi mica male. Per citarne quattro: Like A Dragon Infinite Wealth, Tekken 8, Prince of Persia: The Lost Crown e a fine mese l’early access di Suicide Squad Kill the Justice League che anticipa l’uscita ufficiale del 2 febbraio. Direi che possiamo aggiungere anche il quinto asso, quello nella manica, con la remastered di The Last of Us Parte II. Ma come sempre, non dilunghiamoci oltre con l’introduzione e con le metafore, e partiamo con qui sotto con la lista dei giochi tra i più interessanti in uscita a gennaio 2024. Per questo mese, i video non saranno messi sotto la descrizione del gioco, ma tramite link.

Articoli Consigliati Il Game Director di Soul Hackers 2 è al lavoro su un nuovo progetto Shigeru Miyamoto: nessuna idea di pensionamento nei piani del game designer

5 gennaio: Tools Up! Ultimate Edition (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

Il caotico gioco cooperativo da divano all’insegna delle stravaganti ristrutturazioni di interni ed esterni, arriva in una versione che include tutti gli aggiornamenti, i contenuti e il DLC in un unico pacchetto. Più avanti arriverà anche su PlayStation. Qui il trailer.

11 gennaio: War Hospital (PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5)

Brave Lamb Studio, pubblicata da Nacon, porta un titolo dove gestire un ospedale da campo durante la Grande Guerra in un gioco di sopravvivenza sociale. Combatti per la vita, per l’anima e l’umanità, in un mondo che le ha dimenticate. Qui il trailer.

15 gennaio: Time Survivors (PC)

Si auto-definisce il roguelike storicamente più inesatto mai fatto, in cui affrontare orde di nemici nei panni di Lincoln, Tesla, Cleopatra ed altri eroi storici (in diverse ere), ognuno con abilità uniche. Lo stile è quello dei survivors-like. Qui il trailer.

18 gennaio: Prince of Persia The Lost Crown (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Luna)

Nei panni dello spadaccino Sargon, Ubisoft riporta una delle saghe storiche del medium sulle due (e mezzo) dimensioni. Avventura platform/action ambientata in una versione mitologica dell’antica Persia, dove potrete manipolare i confini del tempo e dello spazio Qui il trailer. A questo link invece il nostro provato.

18 gennaio: Bulltetstorm VR (PSVR2, Meta Quest 2, PCVR)

Inizialmente prevista per lo scorso mese, arriva ora la versione per VR del titolo di People Can Fly. Infilatevi gli scarponi di Grayson Hunt, sopravvissuto a un atterraggio di emergenza su un pianeta abbandonato e costretto a una difficile scelta: sopravvivere o vendicarsi? Qui il trailer.

18 gennaio: Turnip Boy Robs a Bank (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Rapetto è tornato! Dopo l’evasione fiscale, questa volta si è alleato con il Clan dei Sottaceti per pianificare e realizzare la più bizzarra rapina di sempre. Sviluppato da Snooky Kazoo e pubblicato da Graffiti Games, arriverà al day one anche su Game Pass. Qui il trailer.

19 gennaio: The Last of Us Parte II Remastered (PlayStation 5)

La parte II di uno dei giochi più amati del 2020 arriva in una versione rimasterizzata pensata per PlayStation 5. Miglioramenti tecnici per la nuova generazione, ma anche la nuova modalità roguelike Senza ritorno, e poi commenti degli sviluppatori, modalità libera con la chitarra (e ora anche altri strumenti), e non solo. Per rivivere l’avventura con Ellie e Joel con ancora maggiori dettagli. Qui il trailer.

19 gennaio: Another Code Recollection (Nintendo Switch)

Collection contenente due titoli, i remake dell’avventura carica di mistero uscita con il primo episodio su DS e il secondo su WII. Risolvete enigmi, andate a caccia di indizi e indagate sul passato di Ashley Mizuki Robins per scoprire cosa è successo ai suoi genitori. Salpate alla volta dell’isola Blood Edward in Two Memories, poi visitate Lake Juliet due anni dopo in Viaggio al confine della memoria. Qui il trailer.

23 gennaio: Howl (PlayStation 5, Xbox Series X/S)

Dopo aver debuttato a novembre su PC e Switch, lo strategico a turni ambientato in un medioevo fiabesco, dove infuria il morbo nefasto dell’Ululo, e realizzato con il cosiddetto “inchiostro vivo”, arriva anche su PlayStation e Xbox. Qui il trailer.

23 gennaio: Neptunia Sisters Vs Sisters (Xbox, Switch)

Disponibile dallo scorso anno su PC, PS4 e PS5, l’action-RPG ambientato nel mondo di Gamindustri arriva anche su Xbox e Switch. Qui il trailer.

24 gennaio: UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes (PC, PS4, PS5, Switch)

Arc System Works porta il sequel ufficiale del picchiaduro 2D in stile anime Under Night In-Birth, con grafica e sistema di combattimento migliorati. Qui il trailer.

25 gennaio: Like a Dragon Infinite Wealth (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Tra i giochi più attesi del mese, e possiamo già estendere all’intero anno, ci sta il prossimo lavoro dell’accoppiata Ryu Ga Gotoku Studio e SEGA. Due eroi incredibili, Ichiban Kasuga e Kazuma Kiryu, uniti dalla mano del destino, o forse qualcosa di più sinistro… Tra battaglie GDR dinamiche e la gestione del resort dei sogni a Dondoko Island. Qui il trailer.

25 gennaio: Apollo Justice Ace Attorney Trilogy (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch)

Torna una delle serie iconiche di Capcom, con l’avvocato principiante Apollo Justice e al suo mentore, il leggendario Phoenix Wright, in una raccolta da 3 giochi: comprende 14 episodi di “Apollo Justice: Ace Attorney”, “Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies” e “Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice”, più i 2 episodi speciali inizialmente disponibili solo come DLC, per un totale di 16 episodi. Qui il trailer.

25 gennaio: Go Mecha Ball (PC, Xbox Series X/S)

Twin stick shooter con elementi roguelike in cui si rotola parecchio. Livelli e ondate di robot con boss e potenziamenti, in questo gioco frenetico sviluppato da Whale Peak Games e pubblicato da Super Rare Games. Arriva anche su Game Pass. Qui il trailer.

26 gennaio: Tekken 8 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Se l’anno passato ha visto Street Fighter 6 prendersi la corona, questo potrebbe essere invece il momento dell’altro mostro sacro dei picchiaduro. Bandai Namco porta l’ottavo capitolo canonico con i volti noti (e meno) della saga, 32 lottatori con aspetto rivisto e modelli elaborati e rifatti da zero. Inoltre, nuova modalità per giocatore singolo, Quest arcade, dove creare il proprio avatar e inizia l’avventura Qui il trailer. A questo link invece il nostro provato.

28 gennaio: Granblue Fantasy Relink (PC, PS4, PS5)

Arriva qualche giorno prima in accesso anticipato, rispetto all’uscita ufficiale del primo febbraio, l’action GDR della serie Cygames, diventata nel tempo anche un anime ed un picchiaduro. Questo episodio è ambientato nel mondo celeste, un regno di cieli sconfinati punteggiati da una miriade di isole fluttuanti, interpretando il ruolo del comandante di una ciurma di navigatori dei cieli. Qui il trailer. A questo link invece il nostro provato.

30 gennaio: The Quinfall (PC)

Ambizioso MMORPG di Vavraek Technology dove vi aspetta un mondo vivo con una mappa che si adatta alle quattro stagioni con condizioni meteorologiche mutevoli e un ciclo giorno-notte, combattimenti senza bersaglio e un’esperienza PVP-PVE. Qui il trailer.

31 gennaio: Suicide Squad Kill the Justice League (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Altro titolo che arriva qualche giorno prima in early access, prima dell’uscita ufficiale il 2 febbraio. Dai creatori di Batman Arkham, Rocksteady Studios, Suicide Squad: Kill the Justice League è uno sparatutto in terza persona dove la banda di criminali definitiva deve compiere l’impossibile per salvare il mondo: uccidere la Justice League. Qui il trailer.