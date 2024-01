Devil May Cry Peak of Combat: ecco la canzone promozionale di Casey Edwards

Per il gioco mobile Devil May Cry: Peak of Combat, lo sviluppatore Capcom ha lanciato una nuova canzone promozionale chiamata “Fire Inside”, creata dal compositore di fama Casey Edwards. Come i fan della serie Devil May Cry ben sanno, Casey Edwards è un rinomato maestro della musica, con brani come “Bury the Light” e “Devil Trigger”diventati classici nella community.

“Fire Inside”, continuerà nello stile heavy metal caratteristico di Casey Edwards, guidando i giocatori nell’affascinante mondo di gioco con la sua potente melodia e i testi profondi. Nel trailer rilasciato, possiamo ascoltare un’anteprima della nuova canzone che non solo mostra il suo ritmo incalzante e la melodia dinamica, ma si addentra anche nella riflessione sul destino. Questo nuovo brano seguirà lo stile di “Bury the Light” e proseguirà la storia del destino di Dante e Vergil? Come compositore di fama, Casey Edwards non vede l’ora di creare questa composizione e spera che giocatori e fan apprezzino la nuova canzone. Il lavoro di Casey Edwards, “Bury the Light”, ha superato i 100 milioni di visualizzazioni su YouTube ed è diventato un classico amato dai fan di Devil May Cry. Di seguito una panoramica del gioco:

Articoli Consigliati Death Stranding 2 e OverDose: Hideo Kojima apre l’anno parlando dei 2 giochi Giochi in uscita a gennaio 2024 su console e PC

Devil May Cry: Peak of Combat è un gioco mobile autorizzato creato da NebulaJoy, con la profonda partecipazione del team ufficiale CAPCOM! Il gioco eredita le abilità libere, flessibili e strategiche di Devil May Cry, insieme allo stile di combattimento magnifico e senza restrizioni. Allo stesso tempo, offre ai giocatori un’esperienza combo coinvolgente grazie alla tecnologia di motion capture all’avanguardia del settore, che riproduce perfettamente le battaglie più distintive di Devil May Cry, rendendo l’esperienza più diversificata. Per mantenere la coerenza del mondo di Devil May Cry, il gioco ripristina anche i personaggi classici, le scene, le armi e i BOSS della serie Devil May Cry nel modo più fedele possibile e presenta un mondo gotico senza precedenti con scene d’arte di altissima qualità ed effetti visivi, assistendo allo svelamento di una trama del tutto inedita della serie originale.

Devil May Cry: Peak of Combat sarà disponibile il 10 gennaio 2024 su dispositivi mobile.