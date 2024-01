Death Stranding 2 e OverDose: Hideo Kojima apre l’anno parlando dei 2 giochi

Sarà un anno importante per Kojima Productions, lo studio di Hideo Kojima alle prese con lo sviluppo di Death Stranding 2 per PlayStation 5, e OverDose destinato invece per piattaforme di Microsoft. Proprio Kojima ha pubblicato un post sul suo profilo Twitter per parlare dello sviluppo dei 2 giochi e sulle sue attività legate a viaggi e e altro.

“Felice anno nuovo, il 2024 è l’anno del Drago, quindi ho chiesto a Yoji e RYU di progettare per noi un “Ryu (drago) Dense (LUDENS)”. Quest’anno sarà un altro anno di produzione simultanea di “Death Stranding 2” e “OverDose”. DS2 ha ancora qualche ADR (dialogo automatico, ndr) rimasto in sospeso e inizieremo a registrare le voci fuori campo giapponesi. Voglio concentrarmi sulla creazione di giochi, quindi vorrei limitare i miei viaggi di lavoro, ma non posso fare nulla perché devo girare per OD, collaborare con Avengers, trasformare Death Stranding in un film e lavorare su altri progetti video. Oltre alla produzione, ho intenzione di aggiungere anche un’altra serie di scritti, non solo per Anan ma anche per altri progetti. Stiamo anche progettando di eseguire un programma speciale su “HideTube” che abbiamo trascurato. Potremmo anche rilanciare “Hide Radio” in futuro. Quindi sarà un anno difficile, ma spero di godermi questo Anno del Drago. Grazie ancora per il vostro supporto quest’anno.”

Attualmente sia Death Stranding 2, sia OverDose, non hanno ancora un periodo d’uscita, ma difficilmente uno dei 2 titoli vedrà la luce in questo 2024. Tra i 2 giochi, a nostro avviso il primo che verrà immesso sul mercato sarà il sequel dell’avventura con protagonista Sam Porter Bridges… nel 2025?

