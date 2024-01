Sembra sempre più probabile che siamo negli ultimi mesi del ciclo di vita attivo di Nintendo Switch, ma anche così, i possessori della piattaforma ibrida hanno ancora una manciata di importanti uscite imminenti da aspettarsi. Anche se titoli come Luigi’s Mansion 2 HD e Princess Peach: Showtime! hanno sicuramente attirato l’attenzione di qualcuno, forse quello più atteso è il remake di Paper Mario: Il Portale Millenario (trovate qui la nostra Anteprima).

Confermato che arriverà su Switch nel 2024 a settembre, la nuova versione dell’amato gioco di ruolo non ha una data di rilascio definitiva, ma uno sviluppo recente potrebbe suggerire che potrebbe non essere troppo lontana. Il prossimo remake di Paper Mario: Il Portale Millenario è stato valutato dall’ESRB. Dato che le classificazioni dei giochi tendono ad arrivare piuttosto tardi nei loro cicli di sviluppo, ciò potrebbe indicare che il lancio non è troppo lontano. Naturalmente, se così fosse, dovrebbe essere interessante vedere quando e dove Nintendo sceglierà di annunciare la data di uscita del gioco. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale Nintendo:

Paper Mario: Il Portale Millenario, il classico per Nintendo GameCube, arriva su Nintendo Switch con una grafica migliorata! Unisciti a Mario e i suoi amici per scoprire il leggendario tesoro che si cela oltre il misterioso Portale Millenario. Avranno le carte in regola per portare a termine la missione?

