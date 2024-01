Granblue Fantasy Relink: pubblicato un nuovo gameplay trailer

Per il gioco di ruolo d’azione Granblue Fantasy: Relink (trovate qui il nostro Provato), lo sviluppatore Cygames ha pubblicato un nuovo gameplay trailer. Offre brevi frammenti di scene della storia e di gioco mentre la Grancypher Crew combatte tutti i tipi di minacce. Questo mese sarà disponibile una demo gratuita per console, mentre l’11 gennaio si svolgerà uno showcase.

Annunciato nel 2016, Granblue Fantasy: Relink si concentra su Gran, Djeeta, Vyrn e Lyria mentre si avventurano attraverso il Regno del Cielo per Estalucia. Sebbene abbiano una relativa libertà di andare ovunque, Zegagrande Skydom offre varie minacce, comprese le Bestie Primordiali. La nonna e i suoi alleati dovranno lavorare insieme per svelare le cospirazioni che circondano Skydom e, infine, salvare il regno. Ci sono 19 personaggi giocabili insieme a Gran e Djeeta, tra cui Lancillotto, Narmaya, Zooey e molti altri. Dopo il lancio arriveranno anche nuove aggiunte come Seofon e Tweyen of the Eternals. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Granblue Fantasy è ambientato nel mondo celeste, un regno di cieli sconfinati punteggiati da una miriade di isole fluttuanti. Nel gioco, interpreterai il ruolo del comandante di una ciurma di navigatori dei cieli. Al tuo fianco, il piccolo drago Vyrn e una ragazza dai poteri misteriosi di nome Lyria. Insieme a una variopinta banda di campioni e reietti, salperai in direzione di Estalucia, una leggendaria isola situata oltre i confini dei cieli. Nella contrada celeste di Zegagrande, dove ogni isola è protetta dalle poderose creature primordiali, il vento ha cominciato a portare strane voci su una misteriosa organizzazione nota come la Chiesa di Avia. Fai luce su un groviglio di intrighi che si estende oltre i confini di Zegagrande e preparati a partecipare allo scontro che deciderà il destino dell’intero mondo celeste.

Granblue Fantasy: Relink verrà lanciato il 1 febbraio 2024 per PS4, PS5 e PC.