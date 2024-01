Little Nightmares Enanched Edition è stato valutato dall’ESRB per PS5, Xbox Series e PC

Bandai Namco si sta preparando per Little Nightmares 3 (trovate qui la nostra Anteprima), ma potrebbe lanciare una rimasterizzazione del primo gioco. Inizialmente trapelato dal Film and Publication Board del Sud Africa lo scorso anno, Little Nightmares: Enhanced Edition è stato recentemente valutato dall’Entertainment Software Rating Board (ESRB) per PS5, PC e Xbox Series X/S.

L’elenco indica alcuni dei contenuti grafici aggiuntivi che i giocatori possono aspettarsi. Sebbene l’editore non abbia mai annunciato piani per una rimasterizzazione, ha rilasciato un aggiornamento gratuito della Enhanced Edition per i possessori del secondo capitolo aggiungendo il ray-tracing, il supporto audio 3D e le modalità a 4K/30 FPS e 4K/60 FPS dinamiche per Xbox Series X/S e PS5. Se La Enhanced Edition verrà lanciato nei prossimi mesi, potrebbe anche trattarsi di un aggiornamento gratuito per i possessori di PC e console di generazione precedente. Il terzo capitolo, è sviluppato da Supermassive Games e uscirà entro la fine dell’anno per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch. Di seguito una panoramica del primo titolo della serie tramite il sito ufficiale:

Tuffati nel mondo di Little Nightmares, un oscuro e stravagante racconto dove ti confronterai con le paure della tua infanzia mentre aiuterai Six a fuggire dalle Fauci – un vasto, misterioso bastimento abitato da anime corrotte in cerca del loro prossimo pasto. Confrontati con le paure della tua infanzia in questo oscuro e bizzarro racconto, ambientato in un immersivo mondo di forte sensibilità, con uno storytelling interattivo e un eccezionale sound design. Scopri gli sporchi segreti delle Fauci e sopravvivi ai mostruosi abitanti mentre aiuti Six a fuggire verso il mondo esterno Esplora una preoccupante e affascinante casa delle bambole, un luogo che è al tempo stesso una prigione e parco giochi. Sbircia all’interno del mondo di Six, in parte un sogno, in parte un incubo, dove ogni passo è come un balzo, e ogni ombra un’immensa oscurità. Parti dal fondo dello Scafo e trova un modo per arrivare in alto.

