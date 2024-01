Ryu Ga Gotoku Studio farà un gande annuncio nel 2024

Ryu Ga Gotoku Studio è stato piuttosto attivo nel 2023 con le uscite di Like a Dragon: Ishin! e Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, mentre lo studio si sta anche preparando per l’imminente lancio del prossimo capitolo principale della serie, Like a Dragon: Infinite Wealth. Come avrai intuito, tuttavia, c’è anche molto altro in cantiere, di alcuni dei quali sentiremo parlare nei prossimi mesi.

Parlando con Famitsu in un messaggio di Capodanno, il director di Ryu Ga Gotoku Studio Masayoshi Yokoyama ha rivelato che “un altro grande annuncio” verrà rivelato nel 2024. Di seguito la dichiarazione:

Siamo molto lieti di poter pubblicare il nostro nuovo lavoro Like a Dragon: Infinite Wealth in un anno simile. Non vedo l’ora di vedere l’uscita adesso, ma spero di poter fare un altro grande annuncio nel 2024!

Dato che Infinite Wealth non è ancora stato lanciato, possiamo probabilmente escludere con sicurezza l’annuncio di un altro gioco di Like a Dragon , e anche se un altro spin-off potrebbe benissimo essere svelato, non sarebbe esattamente un “grande” annuncio. Potremmo quindi assistere alla rivelazione del terzo gioco di Judgment? Dopotutto, è passato un po’ di tempo dal lancio di Lost Judgment. In ogni caso, i fan di Like a Dragon hanno molto da aspettarsi, con il mostruoso Like a Dragon: Infinite Wealth in arrivo su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

