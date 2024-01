Square Enix: Takashi Kiryu afferma che l’azienda userà molto le IA nei videogiochi

Il presidente di Square Enix Takashi Kiryu afferma che la società sarà “aggressiva nell’applicare” l’intelligenza artificiale nei suoi sforzi di sviluppo e pubblicazione in futuro. Kiryu, che è stato nominato nuovo presidente di Square Enix nel giugno 2023, ha rilasciato i commenti nella sua tradizionale lettera di Capodanno del presidente. Nella lettera, il dirigente spiega le nuove iniziative che ha messo in atto dalla sua nomina, tra cui il controllo dei giochi in sviluppo e l’accelerazione di un piano per fornire più risorse ai team interni. All’inizio della lettera, Kiryu ha parlato dell’impatto delle IA generative come ChatGPT, che ha notato si è rapidamente espansa fino a coprire immagini, video e musica:

Credo che l’intelligenza artificiale generativa abbia il potenziale non solo per rimodellare ciò che creiamo, ma anche per cambiare radicalmente i processi attraverso i quali creiamo, compresa la programmazione.

A novembre, Xbox ha annunciato un accordo pluriennale con Inworld per costruire dialoghi e strumenti narrativi basati sull’intelligenza artificiale su larga scala , che a suo avviso le avrebbero consentito di fornire “un set di strumenti AI multipiattaforma accessibile e progettato in modo responsabile per assistere e potenziare i creatori nei dialoghi, nelle storie”. e progettazione delle missioni.

Il financial officer di Xbox, Tim Stuart, ha poi spiegato al Wells Fargo TMT Summit:

Dal punto di vista degli sviluppatori, pensi ai milioni e milioni di dollari spesi in un gioco per la localizzazione, la sceneggiatura, come pensi ai giocatori che si spostano dal punto A al punto B e hai personaggi non giocanti che hanno dialoghi. L’intelligenza artificiale può occuparsi di tutto questo. Potresti chiedere “Ho bisogno che il lettore vada da A a B” e invece di dover scrivere migliaia di righe di script o codice, devi solo chiedere all’intelligenza artificiale di portarti da A a B. Cose come la localizzazione e l’inserimento di nuove cose le lingue. Quando pensiamo ai test dei giochi, un milione di robot IA possono attraversare un livello di Minecraft e scoprire dove i giocatori rimangono bloccati, dove spendono soldi, come pensano al livello. Quindi, questo è, gioco di parole, una svolta per lo sviluppatore.

