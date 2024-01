Fate Samurai Remnant: annunciato il DLC Vol. 1, nuovo trailer

Il gioco di ruolo d’azione Fate/Samurai Remnant, pubblicato da Koei Tecmo e Omega Force, riceverà il “DLC Vol. 1” a febbraio. Si intitola ufficialmente ” Records Fragment: Keian Command Championship ” e sarà seguito da altri due episodi DLC più avanti nel 2024. Potete controllare il teaser trailer del primo DLC qui sopra. Inoltre, qui sotto trovate la road map del Season Pass, che includerà anche il bonus “Supporti per spade della reliquia consacrata”. Ricordiamo che recentemente è stata rilasciata la patch 1.0.3. Di seguito una panoramica del gioco:

In Fate/Samurai Remnant, i giocatori controllano Miyamoto Iori, un maestro che ha studiato lo stile di scherma Niten Ichiryu. Combattete al fianco di Saber, un servitore che possiede una forza superiore a quella degli umani. Di fronte a nemici al di fuori del controllo umano, i giocatori potranno istruire il proprio servitore ad attaccare con potenti tecniche magiche, o persino prendere il controllo diretto del servitore per attaccare lo sciame nemico. Le dinamiche scene di battaglia tra servitori aiutano a elevare l’ azione a nuovi livelli e sono concorsi imperdibili per i fan della serie. Durante il gioco, i giocatori hanno la possibilità di esplorare la città di Edo, dove case a schiera, residenze di samurai e bordelli si affiancano. Qui, molte persone frequentano le strade e prendono vita personaggi disegnati con un distinto tocco giapponese. Mentre seguono la storia del “Waxing Moon Ritual”, i giocatori potranno interagire con vari personaggi e animali in città, esplorare una varietà di aree e affrontare una vasta gamma di sfide mentre combattono per la sopravvivenza nell’ultimo Guerra del Santo Graal.

Fate/Samurai Remnant è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.